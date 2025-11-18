Рейтинг@Mail.ru
Воронежский Минздрав опроверг данные о попытке подростка себя кастрировать - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:54 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/voronezh-2055711816.html
Воронежский Минздрав опроверг данные о попытке подростка себя кастрировать
Воронежский Минздрав опроверг данные о попытке подростка себя кастрировать - РИА Новости, 18.11.2025
Воронежский Минздрав опроверг данные о попытке подростка себя кастрировать
Министерство здравоохранения Воронежской области опровергло РИА Новости информацию о 14-летнем подростке, который якобы пытался себя кастрировать. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T13:54:00+03:00
2025-11-18T13:54:00+03:00
происшествия
воронежская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_94ad90f5ec9abc5e8435f5be43417edc.jpg
https://ria.ru/20251115/krasnodar-2055192316.html
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea95746a013f8a31a20483637571b3aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, воронежская область
Происшествия, Воронежская область
Воронежский Минздрав опроверг данные о попытке подростка себя кастрировать

Воронежский Минздрав опроверг сообщения о пытавшемся себя кастрировать подростке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТУЛА, 18 ноя – РИА Новости. Министерство здравоохранения Воронежской области опровергло РИА Новости информацию о 14-летнем подростке, который якобы пытался себя кастрировать.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что 14-летний подросток пытался себя кастрировать, но потерял сознание. Его обнаружила сестра и вызвала "скорую". По заявлениям источника, мальчика спасли врачи.
"Пациент указанного возраста с указанным характером травм в медицинские учреждения региона в указанный в публикации промежуток времени не обращался", - ответили в минздраве Воронежской области на вопрос РИА Новости о мальчике, который якобы провел кастрацию.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
В Краснодаре подросток пострадал во время стрельбы в школе
15 ноября, 16:45
 
ПроисшествияВоронежская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала