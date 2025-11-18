https://ria.ru/20251118/voronezh-2055711816.html
Воронежский Минздрав опроверг данные о попытке подростка себя кастрировать
Воронежский Минздрав опроверг данные о попытке подростка себя кастрировать - РИА Новости, 18.11.2025
Воронежский Минздрав опроверг данные о попытке подростка себя кастрировать
Министерство здравоохранения Воронежской области опровергло РИА Новости информацию о 14-летнем подростке, который якобы пытался себя кастрировать. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T13:54:00+03:00
2025-11-18T13:54:00+03:00
2025-11-18T13:54:00+03:00
происшествия
воронежская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_94ad90f5ec9abc5e8435f5be43417edc.jpg
https://ria.ru/20251115/krasnodar-2055192316.html
воронежская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea95746a013f8a31a20483637571b3aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронежская область
Происшествия, Воронежская область
Воронежский Минздрав опроверг данные о попытке подростка себя кастрировать
Воронежский Минздрав опроверг сообщения о пытавшемся себя кастрировать подростке