Володин назвал тех, кто посягает на российские активы, ворами и жуликами - РИА Новости, 18.11.2025
13:31 18.11.2025
Володин назвал тех, кто посягает на российские активы, ворами и жуликами
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что те, кто посягает на российские активы, являются ворами и жуликами, им придется все возвращать с процентами. РИА Новости, 18.11.2025
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииПредседатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что те, кто посягает на российские активы, являются ворами и жуликами, им придется все возвращать с процентами.
"Те, кто посягает на нашу собственность, - воры, жулики. И по-другому эти действия нельзя никак иначе трактовать... Завтра им придется все это возвращать с процентами, и они должны понимать это, не скроются ни за какой ширмой", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Володин дал совет конгрессу США насчет журналистов Би-би-си
13 ноября, 16:00
Он отметил, что эти "воры и жулики" скрываются за ширмой Евросоюза, потому что национальные парламенты и государства в этом воровстве не хотят принимать участие.
"А вот эти фон дер Ляйен (Урсула, глава Еврокомиссии - ред.) и им подобные, они, находясь в европейских структурах, которые сейчас, как тюрьма европейских народов, используют возможности, которые создали сами себе. Принимают такие решения, которые ни к чему хорошему для европейских стран не приведут. Мы это должны подчеркнуть и сказать именно в адрес национальных парламентов. Суверенных государств, если они такие остались там", - подчеркнул председатель Госдумы.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 12 ноября, что в Бельгии понимают преступность навязываемой бельгийцам идеи "репарационного кредита" Украине за счет российских активов и знают, что столкнутся с ответными действиями Москвы.
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Вулин рассказал, почему ЕС не решатся отнять активы России
2 ноября, 03:14
 
