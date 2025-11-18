Володин назвал тех, кто посягает на российские активы, ворами и жуликами

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что те, кто посягает на российские активы, являются ворами и жуликами, им придется все возвращать с процентами.
Он отметил, что эти "воры и жулики" скрываются за ширмой Евросоюза, потому что национальные парламенты и государства в этом воровстве не хотят принимать участие.
"А вот эти фон дер Ляйен (Урсула, глава Еврокомиссии - ред.) и им подобные, они, находясь в европейских структурах, которые сейчас, как тюрьма европейских народов, используют возможности, которые создали сами себе. Принимают такие решения, которые ни к чему хорошему для европейских стран не приведут. Мы это должны подчеркнуть и сказать именно в адрес национальных парламентов. Суверенных государств, если они такие остались там", - подчеркнул председатель Госдумы.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 12 ноября, что в Бельгии понимают преступность навязываемой бельгийцам идеи "репарационного кредита" Украине за счет российских активов и знают, что столкнутся с ответными действиями Москвы.
