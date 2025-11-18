Рейтинг@Mail.ru
Российские военные эвакуировали восемь мирных жителей из Красноармейска
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:02 18.11.2025
Российские военные эвакуировали восемь мирных жителей из Красноармейска
Российские военные эвакуировали восемь мирных жителей из Красноармейска - РИА Новости, 18.11.2025
Российские военные эвакуировали восемь мирных жителей из Красноармейска
Военнослужащие российской группировки войск "Центр" эвакуировали восемь мирных жителей из Красноармейска в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.11.2025
специальная военная операция на украине
красноармейск
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
Российские военные эвакуировали восемь мирных жителей из Красноармейска

Группировка войск "Центр" эвакуировала из Красноармейска 8 мирных жителей

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкДорога на Красноармейском направлении
Дорога на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Дорога на Красноармейском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Центр" эвакуировали восемь мирных жителей из Красноармейска в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"Военнослужащие 71-го отдельного батальона специального назначения 2-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" эвакуировали восьмерых мирных жителей из Красноармейска Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Российские военные отразили шесть атак ВСУ из Гришино на Красноармейск
Вчера, 12:23
Отмечается, что военнослужащие "Центра" в ходе освобождения Красноармейска оказывают помощь мирным жителям города, зачастую прячущимся в подвалах. Они снабжают их медикаментами и продовольствием, оказывают медицинскую помощь.
В МО РФ рассказали, что эвакуированные жители почти год ждали возможности покинуть зону боевых действий и воссоединиться со своими семьями. Сейчас они находятся в пункте временного размещения в безопасном районе, им оказали всю необходимую помощь.
Военнослужащие группировки тщательно проработали несколько маршрутов, чтобы в движении максимально обезопасить жизнь гражданских людей, отметили в российском ведомстве. Во время перехода дорогу проверяли операторы дронов. Вывести группу гражданских помогли погодные условия – в это время над окрестностями города был туман.
Восьмерых эвакуированных вывел младший сержант Дмитрий Гребнев. На протяжении всего маршрута он поддерживал связь с командованием и группой прикрытия, которые дежурили в тыловом районе. В точке встречи людей посадили в автомобиль высокой проходимости и вывезли в безопасный район.
Как рассказал разведчик отдельного батальона спецназначения Никита Тетерин, в группе эвакуированных были выведены мирные жители разных возрастов. "Был брат с сестрой возраста от 18 до 20, также от 50 до 60 лет", - сказал Тетерин в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ.
По его словам, перед выходом российские бойцы проинструктировали жителей Красноармейска, какую дистанцию держать, как действовать в случае пролёта украинских FPV-дрона или гексакоптера "Баба Яга", и объяснили, что в таком случае надо "уходить в сторону, максимально спрятаться".
Тетерин рассказал, что был выбран максимально безопасный маршрут. На точке встречи мирных жителей посадили на багги "Улан" и вывезли в тыловой район. "Безопасно, всё хорошо, добрались, все счастливы, довольны, давно этого ждали", - отметил российский разведчик.
Нас сюда кинули, мы штрафники. Украинских военнослужащих взяли в плен в Красноармейске - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Минобороны показало кадры взятия в плен военных ВСУ в Красноармейске
Вчера, 13:10
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
