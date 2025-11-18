Российские военные эвакуировали восемь мирных жителей из Красноармейска

МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Центр" эвакуировали восемь мирных жителей из Красноармейска в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие 71-го отдельного батальона специального назначения 2-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" эвакуировали восьмерых мирных жителей из Красноармейска Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие "Центра" в ходе освобождения Красноармейска оказывают помощь мирным жителям города, зачастую прячущимся в подвалах. Они снабжают их медикаментами и продовольствием, оказывают медицинскую помощь.

В МО РФ рассказали, что эвакуированные жители почти год ждали возможности покинуть зону боевых действий и воссоединиться со своими семьями. Сейчас они находятся в пункте временного размещения в безопасном районе, им оказали всю необходимую помощь.

Военнослужащие группировки тщательно проработали несколько маршрутов, чтобы в движении максимально обезопасить жизнь гражданских людей, отметили в российском ведомстве. Во время перехода дорогу проверяли операторы дронов. Вывести группу гражданских помогли погодные условия – в это время над окрестностями города был туман.

Восьмерых эвакуированных вывел младший сержант Дмитрий Гребнев. На протяжении всего маршрута он поддерживал связь с командованием и группой прикрытия, которые дежурили в тыловом районе. В точке встречи людей посадили в автомобиль высокой проходимости и вывезли в безопасный район.

Как рассказал разведчик отдельного батальона спецназначения Никита Тетерин, в группе эвакуированных были выведены мирные жители разных возрастов. "Был брат с сестрой возраста от 18 до 20, также от 50 до 60 лет", - сказал Тетерин в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ.

По его словам, перед выходом российские бойцы проинструктировали жителей Красноармейска, какую дистанцию держать, как действовать в случае пролёта украинских FPV-дрона или гексакоптера "Баба Яга", и объяснили, что в таком случае надо "уходить в сторону, максимально спрятаться".