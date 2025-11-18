Во Внуково ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Внуково, сообщила Росавиация.

"️Аэропорт Внуково. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.