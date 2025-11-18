Рейтинг@Mail.ru
Венгрия не готова гарантировать выплаты Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 18.11.2025
11:29 18.11.2025
Венгрия не готова гарантировать выплаты Украине, пишут СМИ
Венгрия не готова гарантировать выплаты Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 18.11.2025
Венгрия не готова гарантировать выплаты Украине, пишут СМИ
Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил, что Венгрия не готова одобрить какое-либо решение, которое возлагает дополнительную юридическую ответственность РИА Новости, 18.11.2025
в мире, россия, украина, москва, сергей лавров, мария захарова, евросоюз, politico, g7, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Москва, Сергей Лавров, Мария Захарова, Евросоюз, Politico, G7, Санкции в отношении России
Венгрия не готова гарантировать выплаты Украине, пишут СМИ

Politico: Венгрия не готова гарантировать выплаты Украине

© AP Photo / Anna SzilagyiЗдание парламента Венгрии
Здание парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© AP Photo / Anna Szilagyi
Здание парламента Венгрии. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил, что Венгрия не готова одобрить какое-либо решение, которое возлагает дополнительную юридическую ответственность или финансовые обязательства на венгерское правительство, чтобы гарантировать выплаты Украине, пишет издание Politico.
"Будапешт не готов одобрить какое-либо решение, которое возлагает на венгерское правительство дополнительную юридическую ответственность или финансовые обязательства по гарантированию выплат Украине", - пишет издание со ссылкой на Боку.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
ЕС выплатил Украине транш из доходов от российских активов
1 октября, 13:25
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 12 ноября, что в Бельгии понимают преступность навязываемой бельгийцам идеи "репарационного кредита" Украине за счет российских активов и знают, что столкнутся с ответными действиями Москвы.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Орбан объявил о жестком решении по Украине из-за скандала с Зеленским
13 ноября, 14:21
 
В миреРоссияУкраинаМоскваСергей ЛавровМария ЗахароваЕвросоюзPoliticoG7Санкции в отношении России
 
 
