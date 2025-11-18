Венгрия не готова гарантировать выплаты Украине, пишут СМИ

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил, что Венгрия не готова одобрить какое-либо решение, которое возлагает дополнительную юридическую ответственность или финансовые обязательства на венгерское правительство, чтобы гарантировать выплаты Украине, пишет издание Politico.

"Будапешт не готов одобрить какое-либо решение, которое возлагает на венгерское правительство дополнительную юридическую ответственность или финансовые обязательства по гарантированию выплат Украине", - пишет издание со ссылкой на Боку.

После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.

В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.