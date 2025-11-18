https://ria.ru/20251118/ugroza-2055825764.html
В Рязанской области объявили угрозу атаки малоразмерного воздушного шара
В Рязанской области объявили угрозу атаки малоразмерного воздушного шара
Угроза атаки малоразмерного воздушного шара объявлена на территории Рязани и Рязанской области, сообщает Единая государственная система предупреждения и... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T19:10:00+03:00
2025-11-18T19:10:00+03:00
2025-11-18T19:10:00+03:00
рязань
рязанская область
происшествия
рязань
рязанская область
Новости
ru-RU
рязань, рязанская область, происшествия
