В Рязанской области объявили угрозу атаки малоразмерного воздушного шара

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Угроза атаки малоразмерного воздушного шара объявлена на территории Рязани и Рязанской области, сообщает Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

РСЧС призывает не подходить к окнам, а если человек находится на улице, ему рекомендуют зайти в ближайшее здание.