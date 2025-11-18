Рейтинг@Mail.ru
05:35 18.11.2025 (обновлено: 11:20 18.11.2025)
Россия и Мьянма провели совместные военно-морские учения
Совместные учения ВМФ России и ВМС Мьянмы завершились в акватории Андаманского моря, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота. РИА Новости, 18.11.2025
безопасность, россия, мьянма
Безопасность, Россия, Мьянма
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Совместные учения ВМФ России и ВМС Мьянмы завершились в акватории Андаманского моря, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.
"ВМФ России и ВМС Мьянмы провели учение "Марумекс-2025" в акватории Андаманского моря", -говорится в сообщении.
Российский флот на учениях был представлен отрядом кораблей Тихоокеанского флота, в который вошли фрегат "Маршал Шапошников", корвет "Гремящий" и танкер "Борис Бутома". От ВМС Мьянмы привлекались десантно-вертолетный корабль-док Muttama, фрегат Kyansittha, корвет Tabinshwehti и подводная лодка Minye Theinkhathu.
В течение двух дней отряды кораблей двух стран отрабатывали управление силами при совместном маневрировании, поиске, обнаружении и слежении за подводными лодками условного противника, а также при выполнении боевых упражнений с артиллерийскими стрельбами и применением противолодочного оружия. Группы антитеррора обеих стран приняли участие в досмотровых действиях и отработали освобождение судна, захваченного "пиратами".
Основная цель учений - развитие и укрепление военно-морского сотрудничества, а также отработка вопросов обеспечения безопасности гражданского судоходства и морской экономической деятельности, подчеркнули в пресс-службе.
Минобороны России также опубликовало кадры практического этапа "Марумекс-2025".
БезопасностьРоссияМьянма
 
 
