Более 87% тюменцев положительно оценивают межнациональные отношения
Тюменская область
Тюменская область
 
21:49 18.11.2025
Более 87% тюменцев положительно оценивают межнациональные отношения
Состояние межнациональных отношений в Тюменской области положительно оценивают 87,4% жителей региона, сообщается на сайте правительства области.
александр моор, россия
Тюменская область, Александр Моор, Россия

Более 87% тюменцев положительно оценивают межнациональные отношения

Александр Моор
Александр Моор
Правительство Тюменской области
Александр Моор. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 18 ноя – РИА Новости. Состояние межнациональных отношений в Тюменской области положительно оценивают 87,4% жителей региона, сообщается на сайте правительства области.
"Тюменская область всегда была территорией дружбы и взаимопомощи представителей разных национальностей, заявил глава региона Александр Моор… Доля жителей региона, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, выросла за первое полугодие с 83,2 процента до 87,4 процента", - говорится в сообщении.
Цифры были озвучены на заседании координационного совета по вопросам гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений. Губернатор в своем выступлении отметил, что для жителей Тюменской области идея единства давно стала неотъемлемой частью повседневной жизни, здесь "веками соседствуют" представители множества национальностей, которые "бережно хранят свои традиции и веру, сохраняя при этом глубокую привязанность и любовь к нашему региону".
Участники заседания рассмотрели результаты реализации региональной программы государственной национальной политики за первое полугодие 2025 года. Согласно приведенным данным, в регионе реализованы 180 общественно значимых проектов, направленных на совместное творчество, общение и взаимодействие представителей разных народов и конфессий. Один из ярких примеров – организованный усилиями Тобольско-Тюменской епархии и общественной палаты Тюменской области масштабный конкурс детских рисунков "Тебя, Сибирь, мои обнимут длани", участие в котором приняли более 4 тысяч детей от пяти до 18 лет.
"Уверенность в том, что общими усилиями мы защитим мир и согласие в Тюменской области, подкрепляется реальными делами", - подчеркнул губернатор, подводя итоги заседания. Он добавил, что важно и дальше укреплять взаимное уважение и не допускать попыток посеять рознь или подорвать единство.
Тюменская область, Александр Моор, Россия
 
 
