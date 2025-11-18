Более 87% тюменцев положительно оценивают межнациональные отношения

ТЮМЕНЬ, 18 ноя – РИА Новости. Состояние межнациональных отношений в Тюменской области положительно оценивают 87,4% жителей региона, сообщается на Состояние межнациональных отношений в Тюменской области положительно оценивают 87,4% жителей региона, сообщается на сайте правительства области.

"Тюменская область всегда была территорией дружбы и взаимопомощи представителей разных национальностей, заявил глава региона Александр Моор… Доля жителей региона, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, выросла за первое полугодие с 83,2 процента до 87,4 процента", - говорится в сообщении.

Цифры были озвучены на заседании координационного совета по вопросам гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений. Губернатор в своем выступлении отметил, что для жителей Тюменской области идея единства давно стала неотъемлемой частью повседневной жизни, здесь "веками соседствуют" представители множества национальностей, которые "бережно хранят свои традиции и веру, сохраняя при этом глубокую привязанность и любовь к нашему региону".

Участники заседания рассмотрели результаты реализации региональной программы государственной национальной политики за первое полугодие 2025 года. Согласно приведенным данным, в регионе реализованы 180 общественно значимых проектов, направленных на совместное творчество, общение и взаимодействие представителей разных народов и конфессий. Один из ярких примеров – организованный усилиями Тобольско-Тюменской епархии и общественной палаты Тюменской области масштабный конкурс детских рисунков "Тебя, Сибирь, мои обнимут длани", участие в котором приняли более 4 тысяч детей от пяти до 18 лет.