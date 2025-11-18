В Турции рассказали, кто владеет инициативой в конфликте на Украине

АНКАРА, 18 ноя – РИА Новости. Инициатива на украинском фронте в большей степени находится у России, а возобновление переговорного процесса потребует времени, рассказал РИА Новости турецкий политолог, специалист по России Умит Назми Хазыр.

"Возобновление переговоров может произойти не сразу. Сейчас на местах продолжаются ожесточённые столкновения, и инициатива в большей степени находится в руках России", - отметил эксперт.