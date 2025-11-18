Рейтинг@Mail.ru
В Турции рассказали, кто владеет инициативой в конфликте на Украине
05:38 18.11.2025
В Турции рассказали, кто владеет инициативой в конфликте на Украине
В Турции рассказали, кто владеет инициативой в конфликте на Украине - РИА Новости, 18.11.2025
В Турции рассказали, кто владеет инициативой в конфликте на Украине
Инициатива на украинском фронте в большей степени находится у России, а возобновление переговорного процесса потребует времени, рассказал РИА Новости турецкий... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T05:38:00+03:00
2025-11-18T05:38:00+03:00
в мире
россия
украина
турция
хакан фидан
сергей лавров
владимир зеленский
россия
украина
турция
в мире, россия, украина, турция, хакан фидан, сергей лавров, владимир зеленский
В мире, Россия, Украина, Турция, Хакан Фидан, Сергей Лавров, Владимир Зеленский
В Турции рассказали, кто владеет инициативой в конфликте на Украине

Политолог Хазыр: инициатива в украинском конфликте у России

Флаг Турции. Архивное фото
АНКАРА, 18 ноя – РИА Новости. Инициатива на украинском фронте в большей степени находится у России, а возобновление переговорного процесса потребует времени, рассказал РИА Новости турецкий политолог, специалист по России Умит Назми Хазыр.
Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявлял, что российско-украинский конфликт приблизился к этапу приостановки, и не исключил возможности нового раунда переговоров.
"Возобновление переговоров может произойти не сразу. Сейчас на местах продолжаются ожесточённые столкновения, и инициатива в большей степени находится в руках России", - отметил эксперт.
По словам политолога, Анкара с самого начала выступала за дипломатический путь урегулирования.
"Россия и Украина в конечном итоге возобновят переговорный процесс. Я считаю, что в будущем новые переговоры могут пройти в Стамбуле", - добавил собеседник агентства.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
В миреРоссияУкраинаТурцияХакан ФиданСергей ЛавровВладимир Зеленский
 
 
