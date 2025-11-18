В Турции рассказали, кто владеет инициативой в конфликте на Украине

АНКАРА, 18 ноя – РИА Новости. Инициатива на украинском фронте в большей степени находится у России, а возобновление переговорного процесса потребует времени, рассказал РИА Новости турецкий политолог, специалист по России Умит Назми Хазыр.
Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявлял, что российско-украинский конфликт приблизился к этапу приостановки, и не исключил возможности нового раунда переговоров.
"Возобновление переговоров может произойти не сразу. Сейчас на местах продолжаются ожесточённые столкновения, и инициатива в большей степени находится в руках России", - отметил эксперт.
По словам политолога, Анкара с самого начала выступала за дипломатический путь урегулирования.
"Россия и Украина в конечном итоге возобновят переговорный процесс. Я считаю, что в будущем новые переговоры могут пройти в Стамбуле", - добавил собеседник агентства.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.