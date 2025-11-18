СТАМБУЛ, 18 ноя - РИА Новости. Число россиян, обладающих видом на жительство в Турции, сократилось с начала 2025 года на 13%, а за последние два с половиной года - вдвое, следует из подсчетов РИА Новости.

Ирака. В январе в Турции находились более 83 тысяч россиян с ВНЖ, сообщало управление по делам миграции Турции. Теперь, как следует из статистики управления на 13 ноября (публикуется с задержкой), в Турции 72 тысячи 631 россиянин с ВНЖ - страну покинули более 10 тысяч граждан. По туристическому ВНЖ, выдаваемому на короткий срок до года, в Турции находятся более 34 тысяч россиян, уступая гражданам Сирии

К январю 2023 года в стране проживали более 154 тысяч граждан РФ с различными типами ВНЖ, занимая первое место среди иностранцев в стране. Таким образом, с 2023 года число россиян с ВНЖ уменьшилось вдвое. Управление не уточняет, закончился ли срок действия карточек ВНЖ у уехавших россиян, или им отказали в новом продлении.

В случае если иностранные граждане остаются в Турции после окончания ВНЖ и не подают заявку на новый, при выезде из страны им придется заплатить штраф, определяемый на паспортном контроле. В ряде случаев в отношении гражданина может быть введен запрет на посещение Турции на несколько месяцев, а в случае злоупотреблений - на несколько лет.

По данным властей, всего в Турции легально проживают более 1 миллиона 84 тысяч иностранцев с ВНЖ. Больше всего иностранцев прописаны в Стамбуле - более 530 тысяч, а меньше всего - в провинции Тунджели на востоке - всего 155 человек.

Россиянам стоит учитывать меры турецких властей по упорядочению миграции иностранных граждан, отмечал ранее в интервью РИА Новости завершивший миссию генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов