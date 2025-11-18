Рейтинг@Mail.ru
Число россиян с ВНЖ в Турции сократилось вдвое с 2023 года - РИА Новости, 18.11.2025
13:53 18.11.2025
Число россиян с ВНЖ в Турции сократилось вдвое с 2023 года
Число россиян, обладающих видом на жительство в Турции, сократилось с начала 2025 года на 13%, а за последние два с половиной года - вдвое, следует из подсчетов РИА Новости, 18.11.2025
турция, россия, стамбул, андрей буравов, в мире
Турция, Россия, Стамбул, Андрей Буравов, В мире
Число россиян с ВНЖ в Турции сократилось вдвое с 2023 года

Число россиян с ВНЖ в Турции сократилось на 13% с начала года

СТАМБУЛ, 18 ноя - РИА Новости. Число россиян, обладающих видом на жительство в Турции, сократилось с начала 2025 года на 13%, а за последние два с половиной года - вдвое, следует из подсчетов РИА Новости.
В январе в Турции находились более 83 тысяч россиян с ВНЖ, сообщало управление по делам миграции Турции. Теперь, как следует из статистики управления на 13 ноября (публикуется с задержкой), в Турции 72 тысячи 631 россиянин с ВНЖ - страну покинули более 10 тысяч граждан. По туристическому ВНЖ, выдаваемому на короткий срок до года, в Турции находятся более 34 тысяч россиян, уступая гражданам Сирии и Ирака.
Флаги Европейского союза и Великобритании перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Британский банк Revolut закроет счета россиян без ВНЖ
1 ноября, 20:21
К январю 2023 года в стране проживали более 154 тысяч граждан РФ с различными типами ВНЖ, занимая первое место среди иностранцев в стране. Таким образом, с 2023 года число россиян с ВНЖ уменьшилось вдвое. Управление не уточняет, закончился ли срок действия карточек ВНЖ у уехавших россиян, или им отказали в новом продлении.
В случае если иностранные граждане остаются в Турции после окончания ВНЖ и не подают заявку на новый, при выезде из страны им придется заплатить штраф, определяемый на паспортном контроле. В ряде случаев в отношении гражданина может быть введен запрет на посещение Турции на несколько месяцев, а в случае злоупотреблений - на несколько лет.
По данным властей, всего в Турции легально проживают более 1 миллиона 84 тысяч иностранцев с ВНЖ. Больше всего иностранцев прописаны в Стамбуле - более 530 тысяч, а меньше всего - в провинции Тунджели на востоке - всего 155 человек.
Россиянам стоит учитывать меры турецких властей по упорядочению миграции иностранных граждан, отмечал ранее в интервью РИА Новости завершивший миссию генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов.
Турецкие власти в 2023 году ужесточили проверки заявок от иностранцев на получение туристического вида на жительство: поданные не по назначению заявки отклоняются, без доказательств пребывания в Турции в качестве туриста туристический ВНЖ не выдают. С октября 2023 года турецкие власти увеличили минимальную стоимость недвижимости для желающих получить ВНЖ по владению ею до 200 тысяч долларов вместо прежних 50 тысяч в небольших городах и 75 тысяч в мегаполисах.
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Собчак подала документы на получение ВНЖ в Испании, пишет El Pais
24 октября, 18:42
 
ТурцияРоссияСтамбулАндрей БуравовВ мире
 
 
