Объекты стадиона "Арсенал" в Туле вернули государству благодаря Миляеву

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Ряд спортивных сооружений стадиона "Арсенал" в Туле возвращен в государственную собственность благодаря усилиям губернатора области Дмитрия Миляева, сообщает пресс-служба регправительства.

Во вторник Миляев посетил спортивные объекты стадиона. Он осмотрел легкоатлетический манеж, спортивный зал, здание академии ПФК "Арсенал" и открытый теннисный корт.

"История нашего стадиона достаточно интересная, сложная. Ранее почти все его объекты находились в частных руках. На сегодня мы с собственником договорились о передаче ряда объектов в собственность региона. Основная задача — сосредоточить максимум объектов стадиона в государственных руках. Расположение стадиона в центре города будет способствовать развитию физкультуры и спорта в Туле, а наша задача — приводить все объекты в порядок, делать все для того, чтобы ребятам и взрослым здесь было удобно заниматься спортом", — приводит пресс-служба слова Миляева.

Работа по передаче объектов спортивной инфраструктуры в региональную собственность проводилась поэтапно. Первым шагом стало получение центрального ядра спортивного комплекса в 2015 году, которое перешло в региональную собственность в 2024 году. Одновременно с этим региону было передано запасное футбольное поле, которое затем было отремонтировано. В 2019 году за счет внебюджетных средств был построен крытый футбольный манеж. А в период с 2021 по 2022 годы в рамках федерального проекта "Спорт — норма жизни" была проведена реконструкция велотрека.

Сейчас, наряду с этими объектами, региону переданы легкоатлетический манеж, открытые теннисные корты, административное здание, в котором располагается академия ПФК "Арсенал", а также вспомогательные сооружения.

Министр спорта Тульской области Михаил Трунов доложил, что осталось еще несколько объектов в частной собственности. Министерством ведется активное взаимодействие с собственниками. Цель — найти взаимовыгодные решения для их использования в рамках тренировочного процесса, что позволит расширить доступ к спортивной инфраструктуре и повысить эффективность подготовки спортсменов.

По поручению губернатора продолжится работа по созданию концепции эксплуатации спортобъектов стадиона. В частности, будет проработан вопрос реконструкции коммуникаций на объекте.

"Передача спортивных объектов в региональную собственность открывает новые возможности, но вместе с тем требует серьезной работы. Необходимо провести инвентаризацию имеющихся объектов и оценить состояние инженерных систем, чтобы обеспечить их полную и надежную эксплуатацию в будущем", — подчеркнул Миляев.

Глава региона поставил задачу развивать единый комплекс со спортивными зданиями и территорию, на которой они находятся.

"Сегодня мы уделяем вопросам развития спортивной инфраструктуры серьезное внимание, создаем капитальную инфраструктуру для занятий физкультурой и спортом. Большинство жителей региона вовлечены в регулярные занятия физкультурой и спортом, однако нам есть к чему еще стремиться. Строительство новых спортивных объектов позволяет людям реализовать свое право заниматься физкультурой и спортом как на профессиональном, так и на любительском уровне. Важно, чтобы инфраструктура была максимально доступна. Все, что мы делаем сегодня на центральном стадионе, в том числе направлено на это", — отметил Миляев.

Только в этом году построены два ФОКа в Алексине и Арсеньево, созданы четыре площадки ГТО и шесть инклюзивных спортивных площадок. По программе "Наш район" капитально отремонтированы шесть стадионов. В следующем году эта работа будет продолжена. Завершается строительство модульного плавательного бассейна в Туле и бассейна на территории Госпиталя ветеранов войн и труда в поселке Грицовский.

Всего до 2030 года для обеспечения каждого муниципалитета по меньшей мере одним спортивным комплексом в регионе запланировано строительство еще четырех ФОКов и трех модульных спортивных сооружений.

Министр спорта также доложил, что в регионе создаются условия для занятия массовым спортом, а также для подготовки профессиональных спортсменов. Так, в прошлом году введен в эксплуатацию новый легкоатлетический манеж в Туле, ФОК с плавательным бассейном в Скуратово, новый спорткомплекс в Советске.

Тренировочный процесс на объектах проводят спортивные школы, теперь они смогут проводить занятия для спортсменов в более оптимизированных и комфортных условиях. После окончательного принятия данных объектов в собственность ГУ ТО "УСС" будет обеспечена необходимая загрузка спортивных объектов, а также оперативно составлено расписание и план тренировок для занимающихся.

Губернатор поручил Трунову проработать создание на территории стадиона "Арсенал" новых открытых спортивных объектов: воркаут-площадок, площадок для сдачи ГТО и других.

Также по поручению губернатора создана молодежная команда из выпускников академии ПФК "Арсенал". Теперь выпускники тульской академии не уезжают в другие регионы, а плавно встраиваются в ее состав. Молодежная команда завершила сезон и ряд игроков уже пополнил состав команды "Арсенал-2", дальше у них будет возможность проявить себя и попасть в состав основной команды.

Губернатор поручил подготовить предложения по обновлению условий тренировочной базы академии ПФК "Арсенал".