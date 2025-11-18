https://ria.ru/20251118/tsegelnoe-2055681403.html
Российские военные освободили Цегельное в Харьковской области
Российские военные освободили Цегельное в Харьковской области
Российские военные освободили населённый пункт Цегельное в Харьковской области, сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 18.11.2025
специальная военная операция на украине
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
Российские военные освободили Цегельное в Харьковской области
