Украинского тренера уволили из клуба за мат и оскорбления игроков

Ташиев подчеркнул, что специалист не сдерживал эмоции, задевал честь футболистов и допускал высказывания, неприемлемые на стадионе. Кроме того, функционер призвал руководство клубов провести разъяснительную работу с работниками и добавил, что сотрудники, не соблюдающие нормы поведения, "не будут работать в Кыргызстане".

Пучкову 63 года. Он возглавлял "Мурас Юнайтед" с сентября по декабрь 2024 года, после чего в январе занял должность главного тренера молодежной сборной Кыргызстана, однако в августе вернулся в клуб. В минувшем сезоне команда заняла второе место в чемпионате страны. Также при специалисте "Мурас Юнайтед" стал обладателем Кубка страны в сезоне-2023/24, а в минувшем розыгрыше дошел до финала турнира.