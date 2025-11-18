Рейтинг@Mail.ru
Украинского тренера уволили из клуба за мат и оскорбления игроков - РИА Новости Спорт, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
12:58 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/trener-2055695017.html
Украинского тренера уволили из клуба за мат и оскорбления игроков
Украинского тренера уволили из клуба за мат и оскорбления игроков - РИА Новости Спорт, 18.11.2025
Украинского тренера уволили из клуба за мат и оскорбления игроков
Украинский тренер киргизского клуба "Мурас Юнайтед" Сергей Пучков уволен за частое употребление ненормативной лексики, сообщил председатель Киргизского... РИА Новости Спорт, 18.11.2025
2025-11-18T12:58:00+03:00
2025-11-18T12:58:00+03:00
футбол
спорт
киргизия
украина
оскорбление
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/05/1587857337_0:716:1636:1636_1920x0_80_0_0_f6e7bdafcad61f7b980c4697bbecc9b1.jpg
/20251118/ukraina-2055628107.html
киргизия
украина
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/05/1587857337_0:409:1636:1636_1920x0_80_0_0_0ee2f22f421efad78b0d5bb2fd80627d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, киргизия, украина, оскорбление
Футбол, Спорт, Киргизия, Украина, оскорбление
Украинского тренера уволили из клуба за мат и оскорбления игроков

Украинского тренера уволили из киргизского клуба за мат и оскорбления игроков

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Украинский тренер киргизского клуба "Мурас Юнайтед" Сергей Пучков уволен за частое употребление ненормативной лексики, сообщил председатель Киргизского футбольного союза (КФС) и вице-премьер республики Камчыбек Ташиев.
"Я снял Пучкова, потому что он ругает футболистов плохими словами. Очень плохо матерится", - приводит слова Ташиева vesti.kg.
Ташиев подчеркнул, что специалист не сдерживал эмоции, задевал честь футболистов и допускал высказывания, неприемлемые на стадионе. Кроме того, функционер призвал руководство клубов провести разъяснительную работу с работниками и добавил, что сотрудники, не соблюдающие нормы поведения, "не будут работать в Кыргызстане".
Пучкову 63 года. Он возглавлял "Мурас Юнайтед" с сентября по декабрь 2024 года, после чего в январе занял должность главного тренера молодежной сборной Кыргызстана, однако в августе вернулся в клуб. В минувшем сезоне команда заняла второе место в чемпионате страны. Также при специалисте "Мурас Юнайтед" стал обладателем Кубка страны в сезоне-2023/24, а в минувшем розыгрыше дошел до финала турнира.
Эмблема Челси - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Украина не получила деньги за "Челси" из-за суда Абрамовича с островом
18 ноября, 08:33
 
ФутболСпортКиргизияУкраинаоскорбление
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    1-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    1
  • Хоккей
    1-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    0
    0
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала