https://ria.ru/20251118/trener-2055695017.html
Украинского тренера уволили из клуба за мат и оскорбления игроков
Украинского тренера уволили из клуба за мат и оскорбления игроков - РИА Новости Спорт, 18.11.2025
Украинского тренера уволили из клуба за мат и оскорбления игроков
Украинский тренер киргизского клуба "Мурас Юнайтед" Сергей Пучков уволен за частое употребление ненормативной лексики, сообщил председатель Киргизского... РИА Новости Спорт, 18.11.2025
2025-11-18T12:58:00+03:00
2025-11-18T12:58:00+03:00
2025-11-18T12:58:00+03:00
футбол
спорт
киргизия
украина
оскорбление
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/05/1587857337_0:716:1636:1636_1920x0_80_0_0_f6e7bdafcad61f7b980c4697bbecc9b1.jpg
/20251118/ukraina-2055628107.html
киргизия
украина
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/05/1587857337_0:409:1636:1636_1920x0_80_0_0_0ee2f22f421efad78b0d5bb2fd80627d.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, киргизия, украина, оскорбление
Футбол, Спорт, Киргизия, Украина, оскорбление
Украинского тренера уволили из клуба за мат и оскорбления игроков
Украинского тренера уволили из киргизского клуба за мат и оскорбления игроков
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Украинский тренер киргизского клуба "Мурас Юнайтед" Сергей Пучков уволен за частое употребление ненормативной лексики, сообщил председатель Киргизского футбольного союза (КФС) и вице-премьер республики Камчыбек Ташиев.
"Я снял Пучкова, потому что он ругает футболистов плохими словами. Очень плохо матерится", - приводит слова Ташиева vesti.kg.
Ташиев подчеркнул, что специалист не сдерживал эмоции, задевал честь футболистов и допускал высказывания, неприемлемые на стадионе. Кроме того, функционер призвал руководство клубов провести разъяснительную работу с работниками и добавил, что сотрудники, не соблюдающие нормы поведения, "не будут работать в Кыргызстане".
Пучкову 63 года. Он возглавлял "Мурас Юнайтед" с сентября по декабрь 2024 года, после чего в январе занял должность главного тренера молодежной сборной Кыргызстана, однако в августе вернулся в клуб. В минувшем сезоне команда заняла второе место в чемпионате страны. Также при специалисте "Мурас Юнайтед" стал обладателем Кубка страны в сезоне-2023/24, а в минувшем розыгрыше дошел до финала турнира.