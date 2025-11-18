Два новых ИИ-сервиса помогут москвичам избежать осложнений при травмах

Рейтинг@Mail.ru
09:20 18.11.2025
хорошие новости
москва
анастасия ракова
здоровье - общество
москва, анастасия ракова , здоровье - общество
Хорошие новости, Москва, Анастасия Ракова , Здоровье - Общество
Рентгеновский снимок. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Два новых ИИ-сервиса помогут пациентам в Москве избежать осложнений при травмах, они помогают обнаруживать на рентгеновских изображениях травмы костей голеностопного и лучезапястного суставов, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Цифровые решения уже более пяти лет помогают столичным рентгенологам - прежде всего, в анализе медицинских снимков. Недавно мы запустили два новых ИИ-сервиса, которые помогают обнаруживать на рентгеновских изображениях травмы костей голеностопного и лучезапястного суставов - одних из самых функциональных и при этом уязвимых. Алгоритмы автоматически отметят поврежденные участки и выполнят необходимые измерения, даже если на снимке присутствуют признаки сразу нескольких переломов", - рассказала Ракова.
Заммэра уточнила, что сегодня в распоряжении московских рентгенологов уже более 60 ИИ-сервисов. Одни отличают "норму" от проявления заболевания, другие, например, могут измерять границы и размеры патологии, добавила она.
"Сервисы применяются по 43 клиническим направлениям. В условиях большого потока пациентов технологичные ассистенты помогают сохранять высокое качество и скорость диагностики для каждого жителя столицы", - отметила Ракова.
