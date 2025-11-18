Два новых ИИ-сервиса помогут москвичам избежать осложнений при травмах

«

"Цифровые решения уже более пяти лет помогают столичным рентгенологам - прежде всего, в анализе медицинских снимков. Недавно мы запустили два новых ИИ-сервиса, которые помогают обнаруживать на рентгеновских изображениях травмы костей голеностопного и лучезапястного суставов - одних из самых функциональных и при этом уязвимых. Алгоритмы автоматически отметят поврежденные участки и выполнят необходимые измерения, даже если на снимке присутствуют признаки сразу нескольких переломов", - рассказала Ракова.