Рейтинг@Mail.ru
Астраханские операторы связи передали спецоборудование в зону СВО - РИА Новости, 18.11.2025
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
14:07 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/svo-2055715106.html
Астраханские операторы связи передали спецоборудование в зону СВО
Астраханские операторы связи передали спецоборудование в зону СВО - РИА Новости, 18.11.2025
Астраханские операторы связи передали спецоборудование в зону СВО
Астраханские операторы передали для военнослужащих СВО технические средства для обеспечения качественной и безопасной связи, сообщает администрация губернатора... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T14:07:00+03:00
2025-11-18T14:07:00+03:00
надежные люди
астраханская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055686319_0:22:800:472_1920x0_80_0_0_bf1a416a3f7d54412d2531ca957e37c3.jpg
https://ria.ru/20251118/svo-2055665730.html
астраханская область
астраханская область
Надежные люди, Астраханская область
Астраханские операторы связи передали спецоборудование в зону СВО

Астраханские операторы передали бойцам СВО технические средства для связи

© Фото : администрация губернатора Астраханской областиАстраханские операторы связи передали спецоборудование в зону СВО
Астраханские операторы связи передали спецоборудование в зону СВО - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© Фото : администрация губернатора Астраханской области
Астраханские операторы связи передали спецоборудование в зону СВО
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 ноя - РИА Новости. Астраханские операторы передали для военнослужащих СВО технические средства для обеспечения качественной и безопасной связи, сообщает администрация губернатора Астраханской области.
"По запросу бойцов, который они передали заместителю руководителя администрации губернатора Астраханской области Егору Угарову, операторы связи закупили шесть километров оптико-волоконного кабеля для развертывания дополнительных узлов связи и другое необходимое оборудование", - говорится в сообщении.
Спецоборудование будет передано бойцам 591-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона, в котором служат астраханцы. Закупку координировало министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области.
Финалист региональной кадровой программы "Победоносец", ветеран СВО Евгений Носалев, который проходит стажировку в мингосуправления региона, отметил, что не понаслышке знает о том, как поддержка тыла укрепляет боевой дух на передовой. "Такие инициативы не только помогают военнослужащим, но также играют ключевую роль в сплочении общества и мобилизации ресурсов для достижения нашей общей цели – Победы", - уверен Носалев.
Власти Бурятии передали бойцам СВО скоростные мотоциклы - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Власти Бурятии передали бойцам СВО скоростные мотоциклы
Вчера, 11:17
 
Надежные людиАстраханская область
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
