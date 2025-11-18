https://ria.ru/20251118/svo-2055715106.html
Астраханские операторы связи передали спецоборудование в зону СВО
Астраханские операторы передали для военнослужащих СВО технические средства для обеспечения качественной и безопасной связи
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 ноя - РИА Новости. Астраханские операторы передали для военнослужащих СВО технические средства для обеспечения качественной и безопасной связи, сообщает администрация губернатора Астраханской области.
"По запросу бойцов, который они передали заместителю руководителя администрации губернатора Астраханской области Егору Угарову, операторы связи закупили шесть километров оптико-волоконного кабеля для развертывания дополнительных узлов связи и другое необходимое оборудование", - говорится в сообщении.
Спецоборудование будет передано бойцам 591-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона, в котором служат астраханцы. Закупку координировало министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области.
Финалист региональной кадровой программы "Победоносец", ветеран СВО Евгений Носалев, который проходит стажировку в мингосуправления региона, отметил, что не понаслышке знает о том, как поддержка тыла укрепляет боевой дух на передовой. "Такие инициативы не только помогают военнослужащим, но также играют ключевую роль в сплочении общества и мобилизации ресурсов для достижения нашей общей цели – Победы", - уверен Носалев.