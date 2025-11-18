ВСУ остались в Роге в ДНР почти без связи, рассказал боец

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Украинские военные остались практически без связи в селе Рог в Донецкой Народной Республике, сообщил командир роты снайперов, участвовавших в освобождении этого населенного пункта, Иван Олевский.

О завершении зачистки Рога Минобороны РФ сообщило 14 ноября.

"У них не было связи, толком не было, потому что такого огневого воздействия они не давали", - сказал Олевский в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.

Он рассказал, что его подчиненные заходили в составе штурмовых групп с запада населенного пункта. Другие российские штурмовики проникали в Рог с севера и востока.

Олевский отметил, что штурмовикам помогали операторы дронов, которые со своими "глазами" висели в небе постоянно и сопровождали бойцов.