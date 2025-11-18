https://ria.ru/20251118/smolensk-2055652742.html
Анохин и Ким запустили работу "Платформы роста" в Смоленске
Проект "Платформа роста" начал работу в Смоленске, ему дали старт губернатор области Василий Анохин и генеральный директор компании РВБ Татьяна Ким. РИА Новости, 18.11.2025
В Смоленской области начал функционировать проект "Платформа роста"
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Проект "Платформа роста" начал работу в Смоленске, ему дали старт губернатор области Василий Анохин и генеральный директор компании РВБ Татьяна Ким.
""Платформа роста" помогает бизнесу выходить на Wildberries, учит работать с продвижением и рекламой, использовать аналитику и современные инструменты продаж. Главная цель проекта — развитие предпринимательской активности в регионах, увеличение производства российских товаров и создание условий для продвижения отечественных брендов на внутреннем и зарубежных рынках", – написал Анохин в своем канале в мессенджере Max.
Он подчеркнул, что в Смоленской области в первом этапе программы участвуют 30 производителей, которые прошли конкурсный отбор. Среди них — компании, выпускающие одежду, детские игрушки, продукты питания и другие товары. Они представлены на выставке в смоленском культурно-выставочном центре имени Тенишевых.
"Запуск программы поможет увеличить продажи и сделает смоленские бренды заметными во всей стране. Признателен Татьяне Владимировне за поддержку и внимание к развитию предпринимательства в нашем регионе", – сказал Анохин.