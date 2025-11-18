Рейтинг@Mail.ru
Сезон для "Динамо" пошел насмарку, заявил Сметанин
Футбол
 
18.11.2025
Сезон для "Динамо" пошел насмарку, заявил Сметанин
валерий карпин, российский футбольный союз (рфс), российская премьер-лига (рпл), динамо москва
Валерий Карпин, Российский футбольный союз (РФС), Спорт, Футбол, Российская премьер-лига (РПЛ), Динамо Москва
Сезон для "Динамо" пошел насмарку, заявил Сметанин

Сметанин: сезон для клуба "Динамо" пошел насмарку

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший вратарь московского "Динамо" Андрей Сметанин заявил РИА Новости, что сезон для команды пройдет впустую из-за результата, показанного футбольным клубом под руководством Валерия Карпина.
В понедельник на сайте Российского футбольного союза (РФС) было опубликовано заявление, в котором Карпин сообщил об уходе с поста тренера "Динамо", который занимал с июня 2025 года, с целью полностью сосредоточиться на работе в национальной сборной. "Динамо" с 17 очками после 15 игр располагается на 10-м месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) и не может победить в первенстве на протяжении пяти матчей.
"Сезон у нас пошел насмарку, дай бог, чтобы остались в Премьер-лиге. Карпину давали шанс. Думаю, на протяжении этого времени его поддерживал кто-то из высшего руководства, иначе его бы не было. Многие болельщики очень переживают и хотят крови. Я же хочу, чтобы московское "Динамо" выигрывало и было на первых местах", - сказал Сметанин.
ФутболВалерий КарпинРоссийский футбольный союз (РФС)СпортРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Динамо Москва
 
