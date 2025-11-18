Сезон для "Динамо" пошел насмарку, заявил Сметанин

"Сезон у нас пошел насмарку, дай бог, чтобы остались в Премьер-лиге. Карпину давали шанс. Думаю, на протяжении этого времени его поддерживал кто-то из высшего руководства, иначе его бы не было. Многие болельщики очень переживают и хотят крови. Я же хочу, чтобы московское "Динамо" выигрывало и было на первых местах", - сказал Сметанин.