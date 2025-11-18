https://ria.ru/20251118/smetanin-2055632609.html
Сезон для "Динамо" пошел насмарку, заявил Сметанин
Сезон для "Динамо" пошел насмарку, заявил Сметанин - РИА Новости Спорт, 18.11.2025
Сезон для "Динамо" пошел насмарку, заявил Сметанин
Бывший вратарь московского "Динамо" Андрей Сметанин заявил РИА Новости, что сезон для команды пройдет впустую из-за результата, показанного футбольным клубом... РИА Новости Спорт, 18.11.2025
2025-11-18T09:07:00+03:00
2025-11-18T09:07:00+03:00
2025-11-18T13:39:00+03:00
валерий карпин
российский футбольный союз (рфс)
спорт
футбол
российская премьер-лига (рпл)
динамо москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041706234_0:0:2261:1271_1920x0_80_0_0_f65f3ed5371dcc239029df4fe760fff2.jpg
/20251118/arshavin--2055627748.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041706234_141:0:2068:1445_1920x0_80_0_0_7d64a71d93ed380209576e6f389aea0a.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий карпин, российский футбольный союз (рфс), спорт, российская премьер-лига (рпл), динамо москва
Валерий Карпин, Российский футбольный союз (РФС), Спорт, Футбол, Российская премьер-лига (РПЛ), Динамо Москва
Сезон для "Динамо" пошел насмарку, заявил Сметанин
Сметанин: сезон для клуба "Динамо" пошел насмарку
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший вратарь московского "Динамо" Андрей Сметанин заявил РИА Новости, что сезон для команды пройдет впустую из-за результата, показанного футбольным клубом под руководством Валерия Карпина.
В понедельник на сайте Российского футбольного союза (РФС)
было опубликовано заявление, в котором Карпин
сообщил об уходе с поста тренера "Динамо", который занимал с июня 2025 года, с целью полностью сосредоточиться на работе в национальной сборной. "Динамо" с 17 очками после 15 игр располагается на 10-м месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) и не может победить в первенстве на протяжении пяти матчей.
"Сезон у нас пошел насмарку, дай бог, чтобы остались в Премьер-лиге. Карпину давали шанс. Думаю, на протяжении этого времени его поддерживал кто-то из высшего руководства, иначе его бы не было. Многие болельщики очень переживают и хотят крови. Я же хочу, чтобы московское "Динамо" выигрывало и было на первых местах", - сказал Сметанин.