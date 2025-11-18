Венгрия пойдет в суд при запрете импорта ресурсов из России, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 18 ноя - РИА Новости. Венгрия обратится в Европейский суд, если Евросоюз запретит импорт энергоресурсов из России, поскольку принятие санкционной меры под видом торгового ограничения в обход несогласия ряда государств будет мошенничеством, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

Совет Евросоюза утвердил в октябре поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года. Совет ЕС также хочет запретить импорт российской нефти с 1 января 2028 года. Это решение еще предстоит согласовать с Европейским парламентом.