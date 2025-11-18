Венгрия пойдет в суд при запрете импорта ресурсов из России, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 18 ноя - РИА Новости. Венгрия обратится в Европейский суд, если Евросоюз запретит импорт энергоресурсов из России, поскольку принятие санкционной меры под видом торгового ограничения в обход несогласия ряда государств будет мошенничеством, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Конечно, мы обратимся в Европейский суд, если Евросоюз введет в действие постановление, запрещающее покупку российских энергоносителей, поскольку его подготовка ведется с мошенничеством, с крупным мошенничеством", - сказал Сийярто на пресс-конференции в Будапеште.
Министр объяснил, что, по сути, запрет российских энергоносителей является санкционной мерой и для ее принятия по правилам необходимо согласие всех стран-членов, но, зная, что ряд государств будет против, Брюссель оформил эту инициативу, как торговое ограничение, для которого достаточно квалифицированного большинства голосов.
"Договор об учреждении ЕС и Договоры о функционировании ЕС также чётко указывают на то, что решения, необходимые для энергоснабжения государств-членов, относятся к национальной компетенции", - подчеркнул он.
Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Венгрия работает над обходом решения ЕС запретить импорт нефти и газа из России, битва еще не проиграна, Будапешт будет бороться, поскольку без российской энергии счета для населения серьезно вырастут.
Совет Евросоюза утвердил в октябре поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года. Совет ЕС также хочет запретить импорт российской нефти с 1 января 2028 года. Это решение еще предстоит согласовать с Европейским парламентом.