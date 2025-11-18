Рейтинг@Mail.ru
Минфин подготовил ответ на случай конфискации российских активов
15:20 18.11.2025 (обновлено: 15:21 18.11.2025)
Минфин подготовил ответ на случай конфискации российских активов
экономика, россия, европа, антон силуанов, вячеслав володин, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Европа, Антон Силуанов, Вячеслав Володин, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин подготовил ответ на случай конфискации российских активов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкТабличка на здании Министерства финансов РФ
Табличка на здании Министерства финансов РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Минфин подготовил проект ответных мер на случай недружественных действий западных стран в отношении российских активов, в качестве ответа на конфискацию предусмотрены аналогичные меры, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании во вторник поручил подготовить обращение в правительство с просьбой разработать меры, которые будут приняты в случае, если российские активы в Европе начнут воровать.
В ответ на просьбу журналистов прокомментировать, какого рода могут быть ответные меры России, Силуанов сказал: "Аналогичные. Проект таких мер подготовлен на случай, если будут приняты недружественные действия со стороны западных стран. Такой пакет есть в составе наших предложений".
Экономика Россия Европа Антон Силуанов Вячеслав Володин Министерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
