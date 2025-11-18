Рейтинг@Mail.ru
Мишустин подвел итоги председательства России в СГП ШОС - РИА Новости, 18.11.2025
11:51 18.11.2025 (обновлено: 16:24 18.11.2025)
Мишустин подвел итоги председательства России в СГП ШОС
Мишустин подвел итоги председательства России в СГП ШОС - РИА Новости, 18.11.2025
Мишустин подвел итоги председательства России в СГП ШОС
Россия во время председательства в Совете глав правительств (СГП) ШОС сделала упор на продвижении торгово-экономической, инвестиционной и финансовой кооперации, РИА Новости, 18.11.2025
Мишустин подвел итоги председательства России в СГП ШОС

Мишустин: Россия во время председательства в СГП ШОС сделала упор на кооперацию

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств государств – членов ШОС
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств государств – членов ШОС
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств государств – членов ШОС
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Россия во время председательства в Совете глав правительств (СГП) ШОС сделала упор на продвижении торгово-экономической, инвестиционной и финансовой кооперации, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Заседание совета проходит во вторник в Национальном центре "Россия". Оно станет завершающим мероприятием российского председательства в СГП ШОС в 2024-2025 годах. Выступая на расширенном заседании, Мишустин подчеркнул, что география ШОС охватывает практически всю Евразию и важно с максимальной отдачей использовать этот внушительный совокупный потенциал.
«
"Именно на этом мы сконцентрировались в ходе российского председательства в Совете глав правительств. Основной упор сделали на дальнейшее продвижение торгово-экономической, инвестиционной и финансовой кооперации", - сказал председатель российского правительства.
ШОС объединяет десять государств-членов - Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан. На встречу в Москве приглашены также высокие представители государств-партнеров по диалогу и наблюдателей, заинтересованных стран, исполнительных органов ряда международных организаций и объединений. Это в том числе СНГ, Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Диалог по сотрудничеству в Азии.
