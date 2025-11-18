Мишустин подвел итоги председательства России в СГП ШОС

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Россия во время председательства в Совете глав правительств (СГП) ШОС сделала упор на продвижении торгово-экономической, инвестиционной и финансовой кооперации, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Заседание совета проходит во вторник в Национальном центре "Россия". Оно станет завершающим мероприятием российского председательства в СГП ШОС в 2024-2025 годах. Выступая на расширенном заседании, Мишустин подчеркнул, что география ШОС охватывает практически всю Евразию и важно с максимальной отдачей использовать этот внушительный совокупный потенциал.

« "Именно на этом мы сконцентрировались в ходе российского председательства в Совете глав правительств. Основной упор сделали на дальнейшее продвижение торгово-экономической, инвестиционной и финансовой кооперации", - сказал председатель российского правительства.