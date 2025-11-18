https://ria.ru/20251118/shos-2055774533.html
Мишустин подвел итоги председательства России в СГП ШОС
Мишустин подвел итоги председательства России в СГП ШОС - РИА Новости, 18.11.2025
Мишустин подвел итоги председательства России в СГП ШОС
Россия во время председательства в Совете глав правительств (СГП) ШОС сделала упор на продвижении торгово-экономической, инвестиционной и финансовой кооперации, РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T11:51:00+03:00
2025-11-18T11:51:00+03:00
2025-11-18T16:24:00+03:00
экономика
россия
азия
евразия
михаил мишустин
шос
снг
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055688968_0:207:2591:1664_1920x0_80_0_0_6f862e8732b68999a3a699b8ac13d5d4.jpg
https://ria.ru/20251118/shos-2055674913.html
россия
азия
евразия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055688968_67:0:2591:1893_1920x0_80_0_0_e8811cdebaa05ee1f6bfabd38958c3cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, азия, евразия, михаил мишустин, шос, снг, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Азия, Евразия, Михаил Мишустин, ШОС, СНГ, Евразийский экономический союз
Мишустин подвел итоги председательства России в СГП ШОС
Мишустин: Россия во время председательства в СГП ШОС сделала упор на кооперацию
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Россия во время председательства в Совете глав правительств (СГП) ШОС сделала упор на продвижении торгово-экономической, инвестиционной и финансовой кооперации, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Заседание совета проходит во вторник в Национальном центре "Россия". Оно станет завершающим мероприятием российского председательства в СГП ШОС в 2024-2025 годах. Выступая на расширенном заседании, Мишустин подчеркнул, что география ШОС охватывает практически всю Евразию и важно с максимальной отдачей использовать этот внушительный совокупный потенциал.
«
"Именно на этом мы сконцентрировались в ходе российского председательства в Совете глав правительств. Основной упор сделали на дальнейшее продвижение торгово-экономической, инвестиционной и финансовой кооперации", - сказал председатель российского правительства.
ШОС объединяет десять государств-членов - Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан. На встречу в Москве приглашены также высокие представители государств-партнеров по диалогу и наблюдателей, заинтересованных стран, исполнительных органов ряда международных организаций и объединений. Это в том числе СНГ, Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Диалог по сотрудничеству в Азии.