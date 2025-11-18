Рейтинг@Mail.ru
Российские шахматистки обыграли американок на чемпионате мира
22:44 18.11.2025 (обновлено: 22:50 18.11.2025)
Российские шахматистки обыграли американок на чемпионате мира
Сборная России победила команду США в матче второго тура группового этапа женского командного чемпионата мира, который проходит в испанском Линаресе.
2025
спорт, александра горячкина, полина шувалова, ирина круш, шахматы, международная федерация шахмат (fide)
Спорт, Александра Горячкина, Полина Шувалова, Ирина Круш, Шахматы, Международная федерация шахмат (FIDE)
© РИА Новости / Рамиль СитдиковШахматные фигуры
Шахматные фигуры
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Шахматные фигуры . Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Сборная России победила команду США в матче второго тура группового этапа женского командного чемпионата мира, который проходит в испанском Линаресе.
Встреча группы А завершилась со счетом 3-1. Россиянка Анна Шухман белыми фигурами победила американку Зоуи Тан, игравшая белыми Полина Шувалова победила Татев Абрамян. Партии Карисса Йип (США) - Александра Горячкина (Россия) и Ирина Круш (США) - Лея Гарифуллина (Россия) завершились вничью.
В первом туре россиянки обыграли команду Казахстана. Также в группе А выступают сборные Азербайджана, Перу и Испании.
В июле совет Международной шахматной федерации (FIDE) одобрил участие сборной России в турнире под флагом организации. Соревнования завершатся 23 ноября. Россиянки дважды выигрывали турнир.
На Кубке мира по шахматам остался один россиянин
На Кубке мира по шахматам остался один россиянин
16 ноября, 15:00
 
СпортАлександра ГорячкинаПолина ШуваловаИрина КрушШахматыМеждународная федерация шахмат (FIDE)
 
