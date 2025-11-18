https://ria.ru/20251118/shakhmaty-2055859896.html
Российские шахматистки обыграли американок на чемпионате мира
Российские шахматистки обыграли американок на чемпионате мира - РИА Новости Спорт, 18.11.2025
Российские шахматистки обыграли американок на чемпионате мира
Сборная России победила команду США в матче второго тура группового этапа женского командного чемпионата мира, который проходит в испанском Линаресе. РИА Новости Спорт, 18.11.2025
