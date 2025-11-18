https://ria.ru/20251118/shakhmaty-2055820094.html
Российские шахматистки обыграли команду Казахстана на ЧМ
Российские шахматистки обыграли команду Казахстана на ЧМ
Сборная России обыграла казахстанских шахматисток в матче первого тура группового этапа женского командного чемпионата мира, который проходит в испанском... РИА Новости Спорт, 18.11.2025
2025-11-18T18:42:00+03:00
2025-11-18T18:42:00+03:00
2025-11-18T19:18:00+03:00
спорт
шахматы
полина шувалова
екатерина лагно
Российские шахматистки обыграли команду Казахстана на ЧМ
