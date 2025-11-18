Сербия пообещала согласовать внешнюю политику с ЕС, сообщил Кошта

БРЮССЕЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Сербия пообещала в ближайшие недели лучше согласовать свою внешнюю политику с политикой ЕС, заявил председатель Евросовета Антониу Кошта на фоне угроз ЕС заблокировать процесс вступления Белграда, пока Сербия не присоединится к санкциям против России.
"Сербия взяла на себя обязательство провести значимые реформы в ближайшие недели - в сфере аудиовизуальных медиа, энергетики и в части большего соответствия общей внешней и оборонной политике ЕС", - сказал он в ходе выступления на форуме по расширению ЕС.
Глава постоянной делегации ЕС в Сербии Андреас фон Бекерат 6 ноября передал президенту Сербии Александру Вучичу доклад Еврокомиссии о прогрессе Сербии на пути евроинтеграции за 2025 год. Фон Бекерат указал, что Брюссель ждет от Белграда ускорения замедлившихся еврореформ и согласования внешней политики с Евросоюзом.
Вучич 11 октября заявил, что отказ от введения санкций против РФ является главной причиной, которая отдаляет Сербию от членства в ЕС и замедляет евроинтеграцию.
В обращении к cогражданам 2 марта 2022 года президент Сербии сообщил, что власти страны по решению совета национальной безопасности поддержали четыре из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине - те, что не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране. По его словам, кризис на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.