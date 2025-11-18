Рейтинг@Mail.ru
Сербия пообещала согласовать внешнюю политику с ЕС, сообщил Кошта - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:57 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/serbija-2055846320.html
Сербия пообещала согласовать внешнюю политику с ЕС, сообщил Кошта
Сербия пообещала согласовать внешнюю политику с ЕС, сообщил Кошта - РИА Новости, 18.11.2025
Сербия пообещала согласовать внешнюю политику с ЕС, сообщил Кошта
Сербия пообещала в ближайшие недели лучше согласовать свою внешнюю политику с политикой ЕС, заявил председатель Евросовета Антониу Кошта на фоне угроз ЕС... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T20:57:00+03:00
2025-11-18T20:57:00+03:00
в мире
сербия
россия
белград (город)
андреас фон бекерат
александр вучич
антониу кошта
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007676050_0:89:3072:1817_1920x0_80_0_0_18ee0edc82f714101455c049bbc5d726.jpg
https://ria.ru/20251112/serbija-2054593515.html
https://ria.ru/20251115/serbiya-2055184294.html
сербия
россия
белград (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007676050_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_66a329f1fac87a70c3242d46dbb3cbf3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, россия, белград (город), андреас фон бекерат, александр вучич, антониу кошта, евросоюз, евросовет, еврокомиссия
В мире, Сербия, Россия, Белград (город), Андреас фон Бекерат, Александр Вучич, Антониу Кошта, Евросоюз, Евросовет, Еврокомиссия
Сербия пообещала согласовать внешнюю политику с ЕС, сообщил Кошта

Кошта: Сербия пообещала согласовать внешнюю политику со стандартами ЕС

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertАнтониу Кошта
Антониу Кошта - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Антониу Кошта. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Сербия пообещала в ближайшие недели лучше согласовать свою внешнюю политику с политикой ЕС, заявил председатель Евросовета Антониу Кошта на фоне угроз ЕС заблокировать процесс вступления Белграда, пока Сербия не присоединится к санкциям против России.
"Сербия взяла на себя обязательство провести значимые реформы в ближайшие недели - в сфере аудиовизуальных медиа, энергетики и в части большего соответствия общей внешней и оборонной политике ЕС", - сказал он в ходе выступления на форуме по расширению ЕС.
Джуро Мацут - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Сербия выполнила 65 процентов критериев для вступления в ЕС, заявил премьер
12 ноября, 19:01
Глава постоянной делегации ЕС в Сербии Андреас фон Бекерат 6 ноября передал президенту Сербии Александру Вучичу доклад Еврокомиссии о прогрессе Сербии на пути евроинтеграции за 2025 год. Фон Бекерат указал, что Брюссель ждет от Белграда ускорения замедлившихся еврореформ и согласования внешней политики с Евросоюзом.
Вучич 11 октября заявил, что отказ от введения санкций против РФ является главной причиной, которая отдаляет Сербию от членства в ЕС и замедляет евроинтеграцию.
В обращении к cогражданам 2 марта 2022 года президент Сербии сообщил, что власти страны по решению совета национальной безопасности поддержали четыре из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине - те, что не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране. По его словам, кризис на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Вучич против национализации NIS, сообщила министр энергетики Сербии
15 ноября, 15:52
 
В миреСербияРоссияБелград (город)Андреас фон БекератАлександр ВучичАнтониу КоштаЕвросоюзЕвросоветЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала