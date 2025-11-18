Сербия пообещала согласовать внешнюю политику с ЕС, сообщил Кошта

БРЮССЕЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Сербия пообещала в ближайшие недели лучше согласовать свою внешнюю политику с политикой ЕС, заявил председатель Евросовета Антониу Кошта на фоне угроз ЕС заблокировать процесс вступления Белграда, пока Сербия не присоединится к санкциям против России.