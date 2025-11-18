Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ помог компаниям РФ заключить внешнеторговые сделки с Индией
12:00 18.11.2025
РЭЦ помог компаниям РФ заключить внешнеторговые сделки с Индией
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) за 9 месяцев текущего года помог реализовать внешнеторговые сделки с Индией на общую сумму в 491 миллион долларов,... РИА Новости, 18.11.2025
экономика
Экономика
© Фото : Пресс-служба РЭЦСаммит Partnership Summit в городе Вишакхапатнам
Саммит Partnership Summit в городе Вишакхапатнам - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© Фото : Пресс-служба РЭЦ
Саммит Partnership Summit в городе Вишакхапатнам
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) за 9 месяцев текущего года помог реализовать внешнеторговые сделки с Индией на общую сумму в 491 миллион долларов, поддержку получили свыше 900 российских компаний, рассказал руководитель представительства РЭЦ в Индии Мамед Ахмедов на саммите Partnership Summit в городе Вишакхапатнам.
По его словам, в 2024 году поддержкой РЭЦ воспользовалась 951 компания, работающая с Индией. Объем подержанных внешнеторговых сделок превысил 1 миллиард долларов.
"Ключевые подержанные отрасли - АПК, металлургия, ЛПК, машиностроение и химическая промышленность. Мы уделяем особое внимание продвижению высокотехнологичного оборудования, оперативно отвечая на запросы индийского бизнеса", - рассказал Ахмедов.
Российским производителям доступна поддержка на каждом этапе выхода на индийский рынок. Уже семь лет в Мумбаи работает представительство РЭЦ, которое помогает закрепиться в Индии как начинающим, так и опытным экспортерам: оказывает консультационную поддержку, организует бизнес-миссии и участие в крупнейших отраслевых выставках, сопровождает переговоры, поддерживает продвижение продукции под брендом "Сделано в России". Для бизнеса также доступны финансовые и страховые инструменты от Росэксимбанка и ЭКСАР (входят в Группу РЭЦ).
Как сообщил Ахмедов, в 2026 году российские компании смогут при поддержке РЭЦ принять участие в двух выставках в Индии - ChemTech World Expo 2026 и Smart Cities India 2026, регистрация на которую открыта до 23 ноября на цифровой платформе "Мой экспорт". РЭЦ также организует бизнес-миссию Made in Russia в Мумбаи в мае будущего года.
Также в рамках саммита состоялась встреча с президентом Торгово-промышленной палаты Вишакхапатнама Судхарсаном Свами. Стороны обсудили перспективы развития торгового сотрудничества России и Индии и конкретные запросы местного бизнеса на закупку российской продукции. Глава ТПП выразил высокую заинтересованность в сотрудничестве с РЭЦ и продвижении продукции Made in Russia на индийском рынке, подчеркнули в РЭЦ.
Индийская сторона отметила, что это первая встреча с представителями российских организаций за все время существования ТПП, которая была основана в 1929 году.
Partnership Summit - одно из ключевых международных бизнес-мероприятий Индии, объединяющее представителей власти, корпораций и экспертного сообщества для обсуждения глобальных экономических трендов и инвестиционных возможностей. Саммит служит платформой для расширения делового сотрудничества, заключения партнерств и продвижения инициатив, направленных на устойчивый рост и развитие.
Саммит организован Конфедерацией индийской промышленности (CII). С момента основания в 1995 году Саммит партнерства ежегодно проводится в сотрудничестве с департаментом по продвижению промышленности и внутренней торговли (DPIIT) министерства торговли и промышленности правительства Индии.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
