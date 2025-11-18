https://ria.ru/20251118/sanktsii-2055627527.html
СМИ: Трамп готов утвердить санкции против России при одном условии
СМИ: Трамп готов утвердить санкции против России при одном условии - РИА Новости, 18.11.2025
СМИ: Трамп готов утвердить санкции против России при одном условии
Президент США Дональд Трамп готов подписать закон об ограничениях за сотрудничество с Россией, если последнее слово останется за ним, передает Reuters. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T05:34:00+03:00
2025-11-18T05:34:00+03:00
2025-11-18T09:19:00+03:00
в мире
сша
россия
владимир путин
джон тьюн
роснефть
лукойл
дональд трамп
сша
россия
Новости
ru-RU
в мире, сша, россия, владимир путин, джон тьюн, роснефть, лукойл, дональд трамп, санкции в отношении россии
В мире, США, Россия, Владимир Путин, Джон Тьюн, Роснефть, ЛУКОЙЛ, Дональд Трамп, Санкции в отношении России
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп готов подписать закон об ограничениях за сотрудничество с Россией, если последнее слово останется за ним, передает Reuters
"Для Белого дома и президента всегда было важно, чтобы в пакете санкций было положение, гарантирующее президенту право окончательного принятия решения по санкциям", — сообщило агентство со ссылкой на высокопоставленного представителя его администрации.
Вчера Трамп поддержал продвигаемый конгрессом законопроект, который подразумевает введение ограничений против любой страны, которая будет закупать российскую нефть и вести бизнес с Москвой. Он также допустил, что в этот документ включат запрет на сотрудничество с Ираном.
По данным источника, Трамп подпишет законопроект в таком виде, если соответствующее условие будет учтено.
Американский Минфин 22 октября ввел ограничения в отношении "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний. Вашингтон объяснил это решение тем, что Москва якобы не хочет продолжать мирный процесс по Украине.
Как заявил президент Владимир Путин, эти меры не окажут существенного влияния на российскую экономику, но приведут к резкому подорожанию нефти и нефтепродуктов, в том числе на автозаправках в Штатах. Также санкции не способствуют укреплению российско-американских отношений, которые только начали восстанавливаться. Тем не менее Москва
не отказывается от стремления наладить диалог с Вашингтоном.
В конце октября лидер республиканцев в сенате Джон Тьюн заявил о готовности вынести на голосование документ о новых ограничениях в отношении России тогда, когда Белый дом посчитает это необходимым.