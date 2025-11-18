Рейтинг@Mail.ru
Грэм* пообещал движение проекта по санкциям против России - РИА Новости, 18.11.2025
00:31 18.11.2025
Грэм* пообещал движение проекта по санкциям против России
Грэм* пообещал движение проекта по санкциям против России
Сенатор-республиканец Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) пообещал движение в вопросе законопроекта о полномочиях президента США... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T00:31:00+03:00
2025-11-18T00:31:00+03:00
в мире
россия
сша
москва
дональд трамп
мид кнр
санкции в отношении россии
россия
сша
москва
в мире, россия, сша, москва, дональд трамп, мид кнр, санкции в отношении россии
В мире, Россия, США, Москва, Дональд Трамп, МИД КНР, Санкции в отношении России
Грэм* пообещал движение проекта по санкциям против России

Грэм пообещал движение проекта по санкциям против РФ после поддержки Трампа

ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Сенатор-республиканец Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) пообещал движение в вопросе законопроекта о полномочиях президента США Дональда Трампа по принятию санкций после того, как американский лидер заявил, что одобряет инициативу.
"Я очень доволен тем, что с благословения президента Трампа конгресс продвинется с подавляющей двухпартийной поддержкой законопроекта о санкциях против России, который предоставит президенту Трампу больше инструментов", - написал Грэм* в соцсети Х.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
В Европарламенте оценили новые санкции ЕС против России
Вчера, 16:27
Ранее Трамп заявил, что его устраивает инициатива законодателей, а все сотрудничающие с РФ страны должны попасть под ограничения.
Кремль заявил, что Москва отнеслась бы к такому развитию событий негативно. МИД КНР также выступил против односторонних рестрикций.
* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Песков: Россия негативно отнесется к ужесточению антироссийских санкций
Вчера, 13:48
 
В миреРоссияСШАМоскваДональд ТрампМИД КНРСанкции в отношении России
 
 
