https://ria.ru/20251118/samolet--2055749704.html
В Якутии самолет выкатился за пределы ВПП при посадке
В Якутии самолет выкатился за пределы ВПП при посадке - РИА Новости, 18.11.2025
В Якутии самолет выкатился за пределы ВПП при посадке
Самолет Ан-38 при посадке выкатился за пределы ВПП в Якутии, никто не пострадал, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T15:31:00+03:00
2025-11-18T15:31:00+03:00
2025-11-18T15:32:00+03:00
полярный
следственный комитет россии (ск рф)
ан-38
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103563/23/1035632311_0:124:3126:1882_1920x0_80_0_0_88f6a4b8954b7bc15e4f048a8c3ff779.jpg
https://ria.ru/20251117/avialinii-2055376964.html
полярный
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103563/23/1035632311_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d7c50f26f4a6e5d6e47506b3262d53ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
полярный, следственный комитет россии (ск рф), ан-38, происшествия
Полярный, Следственный комитет России (СК РФ), Ан-38, Происшествия
В Якутии самолет выкатился за пределы ВПП при посадке
Самолет Ан-38 при посадке выкатился за пределы ВПП в Якутии