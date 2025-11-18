Рейтинг@Mail.ru
В Якутии самолет выкатился за пределы ВПП при посадке
15:31 18.11.2025
В Якутии самолет выкатился за пределы ВПП при посадке
В Якутии самолет выкатился за пределы ВПП при посадке
Самолет Ан-38 при посадке выкатился за пределы ВПП в Якутии, никто не пострадал, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T15:31:00+03:00
2025-11-18T15:32:00+03:00
В Якутии самолет выкатился за пределы ВПП при посадке

Самолет Ан-38 при посадке выкатился за пределы ВПП в Якутии

ЯКУТСК, 18 ноя - РИА Новости. Самолет Ан-38 при посадке выкатился за пределы ВПП в Якутии, никто не пострадал, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
"Ан-38 при посадке в аэропорту Полярный выкатился за пределы полосы из-за технической неисправности, затем воздушное судно самостоятельно вернулось на ВПП", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на борту находились только два члена экипажа, пассажиров не было. "Никто не пострадал, самолет не поврежден. Начаты проверки СК и транспортной прокуратуры", - добавили в ведомстве.
