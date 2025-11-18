Рейтинг@Mail.ru
Сахалин представит турпотенциал региона на форуме "Дикоросы" в Новосибирске - РИА Новости, 18.11.2025
04:32 18.11.2025
Сахалин представит турпотенциал региона на форуме "Дикоросы" в Новосибирске
новосибирск, сахалинская область, сахалин, президентский фонд культурных инициатив
Новосибирск, Сахалинская область, Сахалин, Президентский фонд культурных инициатив
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на побережье Охотского моря с мыса Острый на острове Сахалин
Вид на побережье Охотского моря с мыса Острый на острове Сахалин - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Вид на побережье Охотского моря с мыса Острый на острове Сахалин. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 ноя – РИА Новости. Сахалин представит туристический потенциал региона на форуме-выставке сибирского гостеприимства "Дикоросы" в Новосибирске, информирует министерство туризма региона.
"Участие в мероприятии примут представители министерства туризма Сахалинской области, Сахалинского туристско-информационного центра (СТИЦ) и туроператоров ("Туристический центр "Сахалин и Курилы", "Кунашир Тур", "Мечты у Моря Тур"), а также островные повара", - говорится в сообщении пресс-службы минтуризма.
На стенде "Сахалин и Курилы" туроператоры расскажут о возможностях отдыха в регионе, ведущих направлениях туризма и актуальных туристических маршрутах. На форуме презентуют кольцевой патриотический маршрут "Дорогами острова Шумшу", созданный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в год 80-летия Великой Победы и Победы во Второй мировой войне.
Кроме этого, делегация Сахалинской области примет участие в деловой программе форума и представит туристический и гастрономический потенциал, сезонные предложения и обновленную акцию "Твоя яркая зима на Сахалине" с мастер-классами для посетителей площадки.
Форум-выставка сибирского гостеприимства "Дикоросы" пройдет с 19 по 21 ноября на территории МВК "Новосибирск Экспоцентр". Мероприятие станет площадкой для обсуждения будущего внутреннего туризма в рамках задач нацпроекта "Туризм и гостеприимство". Эксперты туриндустрии и HoReCa, представители власти и бизнеса из разных субъектов России рассмотрят ряд актуальных вопросов, в частности устойчивого развития, цифровизации, гастро- и этнотуризма.
Организаторы запланировали помимо деловой программы мастер-классы и дегустации, выставку сибирских продуктов, отборочные этапы Сибири по кулинарии для юниоров и профессиональных поваров, отборочный этап Национальной премии "Бариста года" и многое другое.
НовосибирскСахалинская областьСахалинПрезидентский фонд культурных инициатив
 
 
