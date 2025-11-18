https://ria.ru/20251118/sakhalin-2055611576.html
Сахалин представит турпотенциал региона на форуме "Дикоросы" в Новосибирске
Сахалин представит турпотенциал региона на форуме "Дикоросы" в Новосибирске - РИА Новости, 18.11.2025
Сахалин представит турпотенциал региона на форуме "Дикоросы" в Новосибирске
Сахалин представит туристический потенциал региона на форуме-выставке сибирского гостеприимства "Дикоросы" в Новосибирске, информирует министерство туризма... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T04:32:00+03:00
2025-11-18T04:32:00+03:00
2025-11-18T04:32:00+03:00
новосибирск
сахалинская область
сахалин
президентский фонд культурных инициатив
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049809732_0:205:3120:1960_1920x0_80_0_0_4b6adde1341a23be4fc5f75537db3b98.jpg
https://ria.ru/20251117/sakhalin-2055378420.html
https://ria.ru/20251027/sakhalin-2050868251.html
новосибирск
сахалинская область
сахалин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049809732_62:0:2791:2047_1920x0_80_0_0_6a990413cdbbf0fc9a648a47096bb550.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новосибирск, сахалинская область, сахалин, президентский фонд культурных инициатив
Новосибирск, Сахалинская область, Сахалин, Президентский фонд культурных инициатив
Сахалин представит турпотенциал региона на форуме "Дикоросы" в Новосибирске
Сахалин представит туристический потенциал региона на форуме в Новосибирске
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 ноя – РИА Новости. Сахалин представит туристический потенциал региона на форуме-выставке сибирского гостеприимства "Дикоросы" в Новосибирске, информирует министерство туризма региона.
"Участие в мероприятии примут представители министерства туризма Сахалинской области
, Сахалинского туристско-информационного центра (СТИЦ) и туроператоров ("Туристический центр "Сахалин и Курилы", "Кунашир Тур", "Мечты у Моря Тур"), а также островные повара", - говорится в сообщении пресс-службы минтуризма.
На стенде "Сахалин и Курилы" туроператоры расскажут о возможностях отдыха в регионе, ведущих направлениях туризма и актуальных туристических маршрутах. На форуме презентуют кольцевой патриотический маршрут "Дорогами острова Шумшу", созданный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив
в год 80-летия Великой Победы и Победы во Второй мировой войне.
Кроме этого, делегация Сахалинской области примет участие в деловой программе форума и представит туристический и гастрономический потенциал, сезонные предложения и обновленную акцию "Твоя яркая зима на Сахалине" с мастер-классами для посетителей площадки.
Форум-выставка сибирского гостеприимства "Дикоросы" пройдет с 19 по 21 ноября на территории МВК "Новосибирск Экспоцентр". Мероприятие станет площадкой для обсуждения будущего внутреннего туризма в рамках задач нацпроекта "Туризм и гостеприимство". Эксперты туриндустрии и HoReCa, представители власти и бизнеса из разных субъектов России
рассмотрят ряд актуальных вопросов, в частности устойчивого развития, цифровизации, гастро- и этнотуризма.
Организаторы запланировали помимо деловой программы мастер-классы и дегустации, выставку сибирских продуктов, отборочные этапы Сибири по кулинарии для юниоров и профессиональных поваров, отборочный этап Национальной премии "Бариста года" и многое другое.