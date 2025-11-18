Рейтинг@Mail.ru
Российский рынок акций усилил рост после новостей по переговорам по Украине - РИА Новости, 18.11.2025
12:41 18.11.2025
Российский рынок акций усилил рост после новостей по переговорам по Украине
Котировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Котировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Российский рынок акций продемонстрировал рост более чем на два процента после новостей по Украине.

Как сообщило агентство Reuters, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф 19 ноября посетит Турцию с визитом, где он встретится с Владимиром Зеленским. Местный дипломатический источник, в свою очередь, поделился с РИА Новости планами Анкары возобновить встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле.

К 11:31 индекс Мосбиржи рос почти на два с половиной процента - до 2571,24 пункта, утром он снижался максимально до 2492,20 пункта.
Джон Волш из "Альфа банка" предположил, что рынок стал устойчивым вблизи отметки 2500 пунктов, которая позволила ему подняться в начале сессии.
США работают над переговорами с Россией по Украине, сообщили Reuters
