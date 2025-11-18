Рейтинг@Mail.ru
Россия уделяет внимание взаимодействию с Монголией и Китаем, заявил Путин
22:36 18.11.2025 (обновлено: 22:50 18.11.2025)
Россия уделяет внимание взаимодействию с Монголией и Китаем, заявил Путин
Москва уделяет особое внимание трехстороннему взаимодействию в формате Россия-Монголия-Китай, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.11.2025
Путин: Россия уделяет внимание трехстороннему взаимодействию с Монголией и КНР

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Москва уделяет особое внимание трехстороннему взаимодействию в формате Россия-Монголия-Китай, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы уделяем особое внимание и взаимодействию в трехстороннем формате Россия-Монголия-Китай", - сказал Путин на встрече с премьер-министром Монголии.
От российской делегации во встрече также поучаствовали помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр энергетики Сергей Цивилев, министр природных ресурсов Александр Козлов, замглавы МИД РФ Андрей Руденко, глава РЖД Олег Белозеров.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Россия рада расширению сотрудничества с Монголией, заявил Путин
МоскваРоссияМонголияВладимир Путин
 
 
