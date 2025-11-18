https://ria.ru/20251118/rossija-2055860042.html
Россия уделяет внимание взаимодействию с Монголией и Китаем, заявил Путин
Москва уделяет особое внимание трехстороннему взаимодействию в формате Россия-Монголия-Китай, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.11.2025
Встреча Путина с премьер-министром Монголии
Встреча Путина с премьер-министром Монголии.
