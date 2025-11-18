https://ria.ru/20251118/rossija-2055739254.html
Лихачев сравнил строительство ледоколов в СССР и в современной России
Лихачев сравнил строительство ледоколов в СССР и в современной России - РИА Новости, 18.11.2025
Лихачев сравнил строительство ледоколов в СССР и в современной России
Россия сейчас строит столько атомных ледоколов, сколько не строил Советский Союз в свои самые "тучные" годы, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T15:01:00+03:00
2025-11-18T15:01:00+03:00
2025-11-18T15:02:00+03:00
россия
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038165512_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_48634b8d23f75b6609eb8d23aee3dfff.jpg
https://ria.ru/20251118/ledokol-2055734770.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038165512_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b965558a40dd473157c3597669795a53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Лихачев сравнил строительство ледоколов в СССР и в современной России
Лихачев: такого количества ледоколов одновременно не строилось никогда