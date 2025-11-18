Рейтинг@Mail.ru
Лихачев сравнил строительство ледоколов в СССР и в современной России
18.11.2025
Лихачев сравнил строительство ледоколов в СССР и в современной России
Лихачев сравнил строительство ледоколов в СССР и в современной России
Россия сейчас строит столько атомных ледоколов, сколько не строил Советский Союз в свои самые "тучные" годы, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T15:01:00+03:00
2025-11-18T15:02:00+03:00
россия
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
россия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Лихачев сравнил строительство ледоколов в СССР и в современной России

Лихачев: такого количества ледоколов одновременно не строилось никогда

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Россия сейчас строит столько атомных ледоколов, сколько не строил Советский Союз в свои самые "тучные" годы, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Такого количества ледоколов одновременно не строилось никогда, даже в самые тучные советские времена", - сказал Лихачев в ходе церемонии закладки атомного ледокола "Сталинград" в режиме видеоконференции.
Путин отметил важность даты закладки атомного ледокола "Сталинград"
Россия Алексей Лихачев Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
