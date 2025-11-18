Россия сократила поставки мороженой рыбы в ЕС до минимума

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Россия в сентябре сократила поставки мороженой рыбы в Евросоюз до минимальных с июня прошлого года 12,8 миллиона евро, обратило внимание РИА Новости, изучив данные Евростата.

А вот положительную динамику, рост почти вдвое, по сравнению с августом показала рыба свежая и охлажденная (за исключением рыбного филе), но поставки там достаточно скромные - всего 278,3 тысячи евро.