Россия сократила поставки мороженой рыбы в ЕС до минимума - РИА Новости, 18.11.2025
08:57 18.11.2025
Россия сократила поставки мороженой рыбы в ЕС до минимума
Россия в сентябре сократила поставки мороженой рыбы в Евросоюз до минимальных с июня прошлого года 12,8 миллиона евро, обратило внимание РИА Новости, изучив... РИА Новости, 18.11.2025
экономика
россия
европа
евростат
евросоюз
россия
европа
экономика, россия, европа, евростат, евросоюз
Экономика, Россия, Европа, Евростат, Евросоюз
Россия сократила поставки мороженой рыбы в ЕС до минимума

Россия в сентябре сократила поставки мороженой рыбы в ЕС на 13%

© РИА Новости / Игорь Зарембо
Охлажденный лосось
Охлажденный лосось - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Охлажденный лосось. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Россия в сентябре сократила поставки мороженой рыбы в Евросоюз до минимальных с июня прошлого года 12,8 миллиона евро, обратило внимание РИА Новости, изучив данные Евростата.
По итогам сентября поставки этой второй по важности категории в структуре рыбного экспорта России в ЕС снизились на 13%.
Основная доля в поставках соответствующей продукции из России в Европу в сентябре традиционно пришлась на рыбное филе и рыбный фарш - 41,8 миллиона евро. При этом по сравнению с последним летним месяцем ведомство зафиксировало здесь небольшую просадку - на 5%.
А вот положительную динамику, рост почти вдвое, по сравнению с августом показала рыба свежая и охлажденная (за исключением рыбного филе), но поставки там достаточно скромные - всего 278,3 тысячи евро.
