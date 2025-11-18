https://ria.ru/20251118/rosoboroneksport-2055604814.html
В "Рособоронэкспорте" рассказали о схеме экспорта Су-57Э
"Рособоронэкспорт" предлагает поставку установочной партии истребителей Су-57Э с последующей организацией лицензионного производства самолета на территории...
В "Рособоронэкспорте" рассказали о схеме экспорта Су-57Э
ДУБАЙ, 18 ноя - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" предлагает поставку установочной партии истребителей Су-57Э с последующей организацией лицензионного производства самолета на территории заказчика, заявил РИА Новости генеральный директор компании Александр Михеев на выставке в Дубае.
Dubai Airshow - одна из ведущих мировых выставок в аэрокосмической и оборонной отраслях. Очередной форум проходит с 17 по 21 ноября в Дубае
. В рамках мероприятия будут представлены инновации в авиации, космосе и обороне, а также пройдут летные демонстрации и конференции.
"В настоящее время с рядом партнеров ведутся консультации по аспектам сотрудничества в рамках истребителя пятого поколения Су-5
7Э. "Рособоронэкспорт
" предлагает поставку установочной партии самолетов Су-57Э, произведенных в России
, с последующей организацией лицензионного производства самолета на территории заказчика", – сказал Михеев
.
Кроме того, по его словам, компания готова предложить серийное освоение компетенций истребителя пятого поколения: малую заметность, АФАР, искусственный интеллект, сетецентрическое взаимодействие и локализацию производства российских авиационных средств поражения для самолетов пятого поколения.