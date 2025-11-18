Рейтинг@Mail.ru
В "Рособоронэкспорте" рассказали о схеме экспорта Су-57Э - РИА Новости, 18.11.2025
02:54 18.11.2025
В "Рособоронэкспорте" рассказали о схеме экспорта Су-57Э
В "Рособоронэкспорте" рассказали о схеме экспорта Су-57Э
экономика
дубай
россия
александр михеев
рособоронэкспорт
су-57э
дубай
россия
экономика, дубай, россия, александр михеев, рособоронэкспорт, су-57э
Экономика, Дубай, Россия, Александр Михеев, Рособоронэкспорт, Су-57Э
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э
© РИА Новости / Объединенная авиастроительная корпорация
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э. Архивное фото
ДУБАЙ, 18 ноя - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" предлагает поставку установочной партии истребителей Су-57Э с последующей организацией лицензионного производства самолета на территории заказчика, заявил РИА Новости генеральный директор компании Александр Михеев на выставке в Дубае.
Dubai Airshow - одна из ведущих мировых выставок в аэрокосмической и оборонной отраслях. Очередной форум проходит с 17 по 21 ноября в Дубае. В рамках мероприятия будут представлены инновации в авиации, космосе и обороне, а также пройдут летные демонстрации и конференции.
"В настоящее время с рядом партнеров ведутся консультации по аспектам сотрудничества в рамках истребителя пятого поколения Су-57Э. "Рособоронэкспорт" предлагает поставку установочной партии самолетов Су-57Э, произведенных в России, с последующей организацией лицензионного производства самолета на территории заказчика", – сказал Михеев.
Кроме того, по его словам, компания готова предложить серийное освоение компетенций истребителя пятого поколения: малую заметность, АФАР, искусственный интеллект, сетецентрическое взаимодействие и локализацию производства российских авиационных средств поражения для самолетов пятого поколения.
Российский истребитель Су-57 - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
На Ближнем Востоке дебютировал российский истребитель Су-57Э
ЭкономикаДубайРоссияАлександр МихеевРособоронэкспортСу-57Э
 
 
