В "Рособоронэкспорте" рассказали о схеме экспорта Су-57Э

ДУБАЙ, 18 ноя - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" предлагает поставку установочной партии истребителей Су-57Э с последующей организацией лицензионного производства самолета на территории заказчика, заявил РИА Новости генеральный директор компании Александр Михеев на выставке в Дубае.

Кроме того, по его словам, компания готова предложить серийное освоение компетенций истребителя пятого поколения: малую заметность, АФАР, искусственный интеллект, сетецентрическое взаимодействие и локализацию производства российских авиационных средств поражения для самолетов пятого поколения.