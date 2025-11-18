Трамп примет Роналду в Белом доме, пишут СМИ

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" португалец Криштиану Роналду встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме во вторник, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, ранее Роналду проявлял интерес к встрече с 47-м президентом страны. Нападающий не появлялся в США с 2017 года из-за того, что гражданка США Кэтрин Майорга подала иск против португальца, выдвинув обвинения в изнасиловании в Лас-Вегасе в 2009 году. Однако в 2019-м местная прокуратура признала обвинения в адрес Роналду необоснованными, а в 2023-м футболист был оправдан после повторного иска, поданного в октябре того же года.
В воскресенье сборная Португалии со счетом 9:1 разгромила команду Армении в матче отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года и обеспечила участие на турнире, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Роналду не принял участие в игре из-за дисквалификации. В ноябре он подтвердил, что грядущее мировое первенство станет для него последним в карьере.
Роналду 40 лет. Он является пятикратным обладателем "Золотого мяча", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах. С января 2023-го португалец выступает за саудовский "Аль-Наср", а до этого играл за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", испанский "Реал" и итальянский "Ювентус".
