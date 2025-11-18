Рейтинг@Mail.ru
Трамп примет Роналду в Белом доме, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
12:35 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/ronaldu-2055687190.html
Трамп примет Роналду в Белом доме, пишут СМИ
Трамп примет Роналду в Белом доме, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 18.11.2025
Трамп примет Роналду в Белом доме, пишут СМИ
Пятикратный обладатель "Золотого мяча" португалец Криштиану Роналду встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме во вторник, сообщает Mundo... РИА Новости Спорт, 18.11.2025
2025-11-18T12:35:00+03:00
2025-11-18T12:35:00+03:00
футбол
сша
лас-вегас
португалия
дональд трамп
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003262176_0:194:1080:802_1920x0_80_0_0_74430bee6207fe5753dacb6ad0c09c33.jpg
/20251113/barselona-2054875367.html
сша
лас-вегас
португалия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003262176_0:93:1080:903_1920x0_80_0_0_cb51968960a2d7a68630dadf27873c90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
сша, лас-вегас, португалия, дональд трамп, вокруг спорта
Футбол, США, Лас-Вегас, Португалия, Дональд Трамп, Вокруг спорта
Трамп примет Роналду в Белом доме, пишут СМИ

Трамп примет пятикратного обладателя "Золотого мяча" Роналду в Белом доме

© Соцсети футболистаКриштиану Роналду
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© Соцсети футболиста
Криштиану Роналду. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" португалец Криштиану Роналду встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме во вторник, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, ранее Роналду проявлял интерес к встрече с 47-м президентом страны. Нападающий не появлялся в США с 2017 года из-за того, что гражданка США Кэтрин Майорга подала иск против португальца, выдвинув обвинения в изнасиловании в Лас-Вегасе в 2009 году. Однако в 2019-м местная прокуратура признала обвинения в адрес Роналду необоснованными, а в 2023-м футболист был оправдан после повторного иска, поданного в октябре того же года.
В воскресенье сборная Португалии со счетом 9:1 разгромила команду Армении в матче отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года и обеспечила участие на турнире, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Роналду не принял участие в игре из-за дисквалификации. В ноябре он подтвердил, что грядущее мировое первенство станет для него последним в карьере.
Роналду 40 лет. Он является пятикратным обладателем "Золотого мяча", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах. С января 2023-го португалец выступает за саудовский "Аль-Наср", а до этого играл за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", испанский "Реал" и итальянский "Ювентус".
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
"Барселона" хочет установить статую Месси
13 ноября, 23:10
 
ФутболСШАЛас-ВегасПортугалияДональд ТрампВокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    1-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    1
  • Хоккей
    1-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    0
    0
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала