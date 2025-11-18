Рейтинг@Mail.ru
Стали известны подробности о матери, обвиняемой в убийстве сына в Балашихе
13:48 18.11.2025 (обновлено: 17:12 18.11.2025)
Стали известны подробности о матери, обвиняемой в убийстве сына в Балашихе
Обвиняемая в убийстве сына в Балашихе официально не трудоустроена, не имеет официального дохода и зарегистрирована в другом регионе
Стали известны подробности о матери, обвиняемой в убийстве сына в Балашихе

Прокуратура: обвиняемая в убийстве сына в Балашихе официально не работала

© СК РФПодозреваемая в убийстве ребенка, тело которого нашли в Гольяновском пруду
Подозреваемая в убийстве ребенка, тело которого нашли в Гольяновском пруду - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© СК РФ
Подозреваемая в убийстве ребенка, тело которого нашли в Гольяновском пруду. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Обвиняемая в убийстве сына в Балашихе официально не трудоустроена, не имеет официального дохода и зарегистрирована в другом регионе, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.
"Представитель Балашихинской городской прокуратуры просил суд учесть, что обвиняемая зарегистрирована в другом регионе Российской Федерации, официально не трудоустроена и не имеет официального источника дохода. Женщине предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления, она может скрыться от органов следствия и суда, в связи с чем избрание ей более мягкой меры пресечения нецелесообразно", — говорится в сообщении.
В воскресенье в Гольяновском пруду в Москве был обнаружен рюкзак, в котором был фрагмент тела несовершеннолетнего — предварительно, в возрасте от семи до десяти лет. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
Вечером того же дня главное следственное управление СК России по Подмосковью сообщило, что в квартире в Балашихе было найдено обезглавленное тело мальчика. Утром в понедельник главк сообщил о задержании матери мальчика по подозрению в убийстве. На допросе женщина призналась, что убила ребенка, и написала явку с повинной.
Задержание подозреваемой в убийстве ребенка, чье тело нашли в Балашихе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Мать ребенка, чье тело нашли в Балашихе, призналась в его убийстве
