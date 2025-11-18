Стали известны подробности о матери, обвиняемой в убийстве сына в Балашихе

"Представитель Балашихинской городской прокуратуры просил суд учесть, что обвиняемая зарегистрирована в другом регионе Российской Федерации, официально не трудоустроена и не имеет официального источника дохода. Женщине предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления, она может скрыться от органов следствия и суда, в связи с чем избрание ей более мягкой меры пресечения нецелесообразно", — говорится в сообщении.