"Десять тысяч — миф". Ученые выяснили, сколько действительно надо ходить

МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. "Десять тысяч" — почти священное число. Его повторяли эксперты, трекеры, блогеры, врачи, будто это научно доказанная норма, только за пределами которой и начинается настоящее здоровье.

© iStock.com / Rostislav_Sedlacek Прием у врача © iStock.com / Rostislav_Sedlacek Прием у врача

И все же недавно выяснилось, что этот ориентир имеет скорее рекламное происхождение, чем медицинское. Новые данные Гарвардского университета приоткрывают завесу тайны.

Что показало исследование

Исследователи Гарвардского университета на протяжении четырех лет наблюдали за более чем тринадцатью тысячами американок старше 62-х. Каждая из участниц, их средний возраст составлял 72 года, носила фитнес-трекер постоянно, без перерыва. На момент начала проекта женщины были относительно здоровыми: ни сердечно-сосудистых, ни онкологических заболеваний у них не наблюдалось.

После завершения этапа активного мониторинга ученые вели за ними наблюдение еще свыше десяти лет, вплоть до конца 2024 года. За этот период умерло более полутора тысяч участниц, а у сотен были впервые выявлены болезни сердца.

© iStock.com / PeopleImages Мужчина измеряет пульс с помощью смарт-браслета © iStock.com / PeopleImages Мужчина измеряет пульс с помощью смарт-браслета

Когда специалисты сопоставили эти данные с уровнем ежедневной активности, получилась ясная картина: даже один-два дня в неделю, когда женщина проходила не менее четырех тысяч шагов, снижали риск преждевременной смерти почти на треть. А если такие дни повторялись хотя бы три раза в неделю, вероятность умереть от любых причин уменьшалась примерно на сорок процентов.

Эти выводы разрушили представление о том, будто пожилому человеку необходимо ежедневно соответствовать плотно расписанному фитнес-плану. Оказалось, что значение имеет вовсе не то, насколько строго человек следует рутине, а какое количество движения он все-таки получает.

© Depositphotos.com / deagreez1 Занятия с фитнес-мячом дома © Depositphotos.com / deagreez1 Занятия с фитнес-мячом дома

Почему четыре тысячи шагов — уже много?

Толку от четырех тысяч шагов на первый взгляд может показаться не так уж много. Но для пожилого организма даже такая, казалось бы, умеренная дистанция, а это примерно сорок минут спокойной прогулки, запускает важные физиологические процессы. Например, улучшается кровообращение, нормализуется работа сердца, повышается чувствительность тканей к инсулину, начинают снижаться воспалительные процессы.

Ученые подчеркивают, что именно регулярные, пусть и недолгие по времени прогулки, оказываются наиболее доступной профилактикой заболеваний, связанных с возрастом. Самое простое движение становится одновременно лекарством и профилактикой

Что говорят исследователи

В публикации ученые сделали акцент на том, что не существует единственно правильного способа ходьбы. Они подчеркивают, что главное, чтобы человек двигался, а не стремился соответствовать какой-то красивой цифре.

Более медленная прогулка не менее полезна, чем энергичное шагание. Подъем на этажи в доме может заменить поход в парк. Регулярный путь до магазина приносит не меньшую пользу, чем размеченный маршрут в приложении. В плохую погоду прогулку можно заменить легкой активностью дома, например, под музыку, лишь бы вокруг не было опасных предметов, о которые можно споткнуться.

Смысл один — активность должна быть доступной. Она может быть спокойной, аккуратной, без гонки за результатом. Достаточно выбирать любой удобный темп, чтобы уже снижать риски сердечно-сосудистых заболеваний и увеличивать продолжительность жизни.

Гериатр Валентина Остапенко в беседе с РБК обращает внимание: физическая активность работает эффективнее всего тогда, когда она становится частью общего, осознанного образа жизни. Она советует пожилым людям избегать изоляции и находить круг общения — тех, с кем приятно говорить, обсуждать новости, делиться впечатлениями.

Помимо двигательной активности важную роль играет и водный баланс. У пожилых людей часто развивается привычка пить слишком мало, что ухудшает общее состояние. Врачи рекомендуют женщинам не менее 1,7 литра воды в сутки, мужчинам около двух литров.

Как появился миф о десяти тысячах шагов

С удивлением многие узнали, что культовое число "десять тысяч шагов" возникло не благодаря ученым. Еще в 1964 году японская компания, производившая шагомеры, решила запустить рекламную кампанию перед Олимпийскими играми в Токио. Новый прибор назвали "Манпо-кей", что переводится как "измеритель десяти тысяч шагов".

Эта цифра была выбрана не по медицинским критериям, а потому что звучала красиво и легко запоминалась.

Недавняя работа, опубликованная в журнале The Lancet, открыла данные о состоянии здоровья ста шестидесяти тысяч взрослых по всему миру. Выяснилось, что даже семь тысяч шагов способны снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа, онкологии и деменции почти наполовину по сравнению с теми, кто проходит около двух тысяч.

© Depositphotos.com / YAYImages Пожилая пара во время разгадывания кроссворда © Depositphotos.com / YAYImages Пожилая пара во время разгадывания кроссворда

А дальнейшее увеличение активности, включая пресловутые десять или двенадцать тысяч, повышает пользу лишь постепенно — прирост есть, но он гораздо менее выражен.