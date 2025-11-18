МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Линия обороны ВСУ и режим Владимира Зеленского, ослабленный коррупционными скандалами, рискуют обрушиться в любой момент, написал в статье для журнала Valeurs actuelles французский политолог и экономист Александр дель Валль.
Глава Минобороны Франции "убила" Зеленского
Вчера, 11:35
Издание отмечает, что продвижение российской армии в зоне боевых действий, задержки поставок оружия с Запада и внутренние скандалы, в частности "дело Миндича", создают для Украины все более мрачное будущее и угрожают полным крахом фронта и самого киевского режима.
Коррупционный скандал на Украине
НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в украинской энергетике. Агентство опубликовало фото с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты, точная сумма пока не разглашается.
По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, которого считают "кошельком" Зеленского. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.
В ведомстве также установили, что деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывались через офис в центре Киева.
Депутат Ирина Геращенко заявила, что Киев на этом фоне может лишиться поддержки Запада.
НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранили от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский на прошлой неделе ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.