Появились подробности о пожаре на газопроводе в Омской области

Котельные в Омском районе обеспечиваются газом по резервным газопроводам после возгорания на газопроводе, заявил губернатор Виталий Хоценко. РИА Новости, 18.11.2025
Кадры пожара на газопроводе в Омской области
Газопровод взорвался и загорелся в Омской области
После пожара под Омском котельные обеспечиваются газом по резервным газопроводам