Под Омском из-за утечки газа произошел пожар
Под Омском из-за утечки газа произошел пожар - РИА Новости, 18.11.2025
Под Омском из-за утечки газа произошел пожар
Возгорание произошло в районе поселка Ростовка Омской области, предварительно, из-за утечки газа сообщил в Telegram-канале губернатор Виталий Хоценко. РИА Новости, 18.11.2025
Под Омском из-за утечки газа произошел пожар
