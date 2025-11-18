ФСБ назвала причину пожара на газопроводе в Омской области

ОМСК, 18 ноя - РИА Новости. Возгорание на газопроводе в поселке Ростовка в Омской области произошло в ходе ремонтных работ, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

"В поселке Ростовка в ходе проведения ремонтных работ на наземном газопроводе произошло возгорание газа. Горение локализовано. Пострадавших нет. Обстоятельства и причины инцидента выясняются", - заявили в пресс-службе ведомства.