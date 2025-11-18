https://ria.ru/20251118/pozhar--2055628722.html
ФСБ назвала причину пожара на газопроводе в Омской области
ФСБ назвала причину пожара на газопроводе в Омской области - РИА Новости, 18.11.2025
ФСБ назвала причину пожара на газопроводе в Омской области
Возгорание на газопроводе в поселке Ростовка в Омской области произошло в ходе ремонтных работ, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ. РИА Новости, 18.11.2025
Кадры пожара на газопроводе в Омской области
Газопровод взорвался и загорелся в Омской области
