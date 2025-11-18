Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура обжаловала решение суда о возврате дела Портнягина - РИА Новости, 18.11.2025
12:08 18.11.2025 (обновлено: 12:09 18.11.2025)
Прокуратура обжаловала решение суда о возврате дела Портнягина
Мещанский суд Москвы зарегистрировал апелляционное представление прокурора на решение о возврате дела в прокуратуру блогера и предпринимателя Дмитрия Портнягина РИА Новости, 18.11.2025
россия, москва, алексей николаев, дмитрий портнягин, общество
Россия, Москва, Алексей Николаев, Дмитрий Портнягин, Общество
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБлогер Дмитрий Портнягин на заседании Мещанского районного суда Москвы
Блогер Дмитрий Портнягин на заседании Мещанского районного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Блогер Дмитрий Портнягин на заседании Мещанского районного суда Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Мещанский суд Москвы зарегистрировал апелляционное представление прокурора на решение о возврате дела в прокуратуру блогера и предпринимателя Дмитрия Портнягина об отмывании 64 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"Зарегистрировано апелляционное представление прокурора на решение суда о возврате дела Портнягина, Портнягиной и Николаева" , - сообщили в суде.
Ранее Мещанский суд Москвы постановил вернуть уголовное дело в прокуратуру, поскольку обвинительное заключение было составлено с нарушениями.
Портнягин и его бизнес-партнер Алексей Николаев обвиняются в легализации почти 64 миллионов рублей, полученных преступным путем (пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ), Екатерина Портнягина – в отмывании более 30 миллионов и даче взятки в 300 тысяч рублей (пункт "б" части 4 статьи 291 УК РФ). Все трое находятся под запретом определённых действий.
По версии следствия, Портнягина за три года легализовала 30 миллионов рублей, переведя их со счета ИП на свой счет и потратив на личные нужды. Адвокаты, ссылаясь на решение Пленума Верховного суда РФ, отмечали, что переводы между счетами для оплаты бытовых расходов, в том числе на приобретение продуктов питания и роды, не могут считаться отмыванием денег.
Накануне стало известно, что Подмосковная ИФНС просит взыскать с Портнягина более 800 миллионов рублей налогов. Беседа по иску назначена на 3 декабря.
Портнягин - бизнесмен, основатель Сlub 500, блогер и автор серии книг "Трансформатор".
РоссияМоскваАлексей НиколаевДмитрий ПортнягинОбщество
 
 
