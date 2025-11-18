Прокуратура обжаловала решение суда о возврате дела Портнягина

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Мещанский суд Москвы зарегистрировал апелляционное представление прокурора на решение о возврате дела в прокуратуру блогера и предпринимателя Дмитрия Портнягина об отмывании 64 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.

"Зарегистрировано апелляционное представление прокурора на решение суда о возврате дела Портнягина, Портнягиной и Николаева" , - сообщили в суде.

Ранее Мещанский суд Москвы постановил вернуть уголовное дело в прокуратуру, поскольку обвинительное заключение было составлено с нарушениями.

Портнягин и его бизнес-партнер Алексей Николаев обвиняются в легализации почти 64 миллионов рублей, полученных преступным путем (пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ), Екатерина Портнягина – в отмывании более 30 миллионов и даче взятки в 300 тысяч рублей (пункт "б" части 4 статьи 291 УК РФ). Все трое находятся под запретом определённых действий.

По версии следствия, Портнягина за три года легализовала 30 миллионов рублей, переведя их со счета ИП на свой счет и потратив на личные нужды. Адвокаты, ссылаясь на решение Пленума Верховного суда РФ, отмечали, что переводы между счетами для оплаты бытовых расходов, в том числе на приобретение продуктов питания и роды, не могут считаться отмыванием денег.

Накануне стало известно, что Подмосковная ИФНС просит взыскать с Портнягина более 800 миллионов рублей налогов. Беседа по иску назначена на 3 декабря.