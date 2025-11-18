https://ria.ru/20251118/pokushenie-2055602013.html
СМИ раскрыли, на кого готовилось покушение на Троекуровском кладбище Москвы
СМИ раскрыли, на кого готовилось покушение на Троекуровском кладбище Москвы - РИА Новости, 18.11.2025
СМИ раскрыли, на кого готовилось покушение на Троекуровском кладбище Москвы
Диверсионная группа, действовавшая в Москве по заданию украинских спецслужб, готовила на Троекуровском кладбище покушение на секретаря Совета безопасности... РИА Новости, 18.11.2025
СМИ раскрыли, на кого готовилось покушение на Троекуровском кладбище Москвы
МК: агенты Киева готовили покушение на Шойгу на Троекуровском кладбище в Москве