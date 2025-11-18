СМИ раскрыли, на кого готовилось покушение на Троекуровском кладбище Москвы

В ФСБ уточнили, что украинские агенты при подготовке убийства использовали закамуфлированную под вазу с цветами видеокамеру, управляемую из-за рубежа. У них изъяли средства связи, в которых обнаружена переписка задержанных в мессенджерах с сотрудником украинских спецслужб.