Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, на кого готовилось покушение на Троекуровском кладбище Москвы - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:07 18.11.2025 (обновлено: 10:58 18.11.2025)
https://ria.ru/20251118/pokushenie-2055602013.html
СМИ раскрыли, на кого готовилось покушение на Троекуровском кладбище Москвы
СМИ раскрыли, на кого готовилось покушение на Троекуровском кладбище Москвы - РИА Новости, 18.11.2025
СМИ раскрыли, на кого готовилось покушение на Троекуровском кладбище Москвы
Диверсионная группа, действовавшая в Москве по заданию украинских спецслужб, готовила на Троекуровском кладбище покушение на секретаря Совета безопасности... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T02:07:00+03:00
2025-11-18T10:58:00+03:00
в мире
россия
москва
киев
сергей шойгу
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
московский комсомолец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054101501_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_b2b2df18a702d90e97218269906a590f.jpg
https://ria.ru/20251117/solovev-2055481693.html
https://ria.ru/20251112/zaschita-2054473127.html
россия
москва
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054101501_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9cf35c05933bc791b6a13a5efbf6b6b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, киев, сергей шойгу, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московский комсомолец
В мире, Россия, Москва, Киев, Сергей Шойгу, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Московский комсомолец
СМИ раскрыли, на кого готовилось покушение на Троекуровском кладбище Москвы

МК: агенты Киева готовили покушение на Шойгу на Троекуровском кладбище в Москве

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВходные ворота Троекуровского кладбища в Москве
Входные ворота Троекуровского кладбища в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Входные ворота Троекуровского кладбища в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Диверсионная группа, действовавшая в Москве по заданию украинских спецслужб, готовила на Троекуровском кладбище покушение на секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу, утверждает газета "Московский комсомолец".
«

"(Организованная Киевом. — Прим. ред.) диверсионная группа <...> готовила на Троекуровском кладбище покушение на секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу", — говорится в сообщении газеты.

Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Обвиняемые в покушении на Соловьева были неонацистами, сообщил свидетель
Вчера, 15:07
В минувшую пятницу ФСБ сообщила о предотвращении убийства одного из высших российских должностных лиц на Троекуровском кладбище в Москве при посещении им могилы родственников.
Покушение готовили украинские спецслужбы. Для этого они завербовали нелегального мигранта из Центральной Азии, двоих ранее судимых наркозависимых россиян и проживающего в Киеве Джалолиддина Шамсова, разыскиваемого в России за убийство и незаконный оборот оружия.
В ФСБ уточнили, что украинские агенты при подготовке убийства использовали закамуфлированную под вазу с цветами видеокамеру, управляемую из-за рубежа. У них изъяли средства связи, в которых обнаружена переписка задержанных в мессенджерах с сотрудником украинских спецслужб.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
У защиты нет информации о новых фигурантах покушения на митрополита Тихона
12 ноября, 14:07
 
В миреРоссияМоскваКиевСергей ШойгуФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Московский комсомолец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала