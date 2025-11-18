https://ria.ru/20251118/platonovka-2055810957.html
Российский боец рассказал, что помогло освободить Платоновку в ДНР
Продвигаться на большие расстояния во время освобождения Платоновки в ДНР удавалось благодаря туману, рассказал штурмовик 7-й отдельной мотострелковой бригады... РИА Новости, 18.11.2025
Штурмовик Шелест: освободить Платоновку помог туман