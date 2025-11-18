Российский боец рассказал, что помогло освободить Платоновку в ДНР

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Продвигаться на большие расстояния во время освобождения Платоновки в ДНР удавалось благодаря туману, рассказал штурмовик 7-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск с позывным "Шелест" на видео, предоставленном Минобороны России.

В понедельник Минобороны РФ сообщило, что подразделения "Южной" группировки войск освободили от украинских военных населенный пункт Платоновка Донецкой Народной Республики

"Подбирались погодные условия, благодаря туману очень много получалось продвигаться на большие расстояния", - сказал российский военный.

Ранее министерство обороны России опубликовало в своем Telegram-канале пост со строчкой из песни "Туман" рок-группы "Сектор Газа".