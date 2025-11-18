Рейтинг@Mail.ru
Российский боец рассказал, что помогло освободить Платоновку в ДНР - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:53 18.11.2025 (обновлено: 18:00 18.11.2025)
https://ria.ru/20251118/platonovka-2055810957.html
Российский боец рассказал, что помогло освободить Платоновку в ДНР
Российский боец рассказал, что помогло освободить Платоновку в ДНР - РИА Новости, 18.11.2025
Российский боец рассказал, что помогло освободить Платоновку в ДНР
Продвигаться на большие расстояния во время освобождения Платоновки в ДНР удавалось благодаря туману, рассказал штурмовик 7-й отдельной мотострелковой бригады... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T17:53:00+03:00
2025-11-18T18:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
спецоперация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003911729_0:27:3545:2021_1920x0_80_0_0_4b35d0e4b2b6a041e5879ebb6ce74592.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003911729_407:0:3138:2048_1920x0_80_0_0_95b57d890e78da258196f1d2bcb2d02a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Спецоперация
Российский боец рассказал, что помогло освободить Платоновку в ДНР

Штурмовик Шелест: освободить Платоновку помог туман

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа подразделений РЭБ в зоне СВО
Боевая работа подразделений РЭБ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа подразделений РЭБ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Продвигаться на большие расстояния во время освобождения Платоновки в ДНР удавалось благодаря туману, рассказал штурмовик 7-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск с позывным "Шелест" на видео, предоставленном Минобороны России.
В понедельник Минобороны РФ сообщило, что подразделения "Южной" группировки войск освободили от украинских военных населенный пункт Платоновка Донецкой Народной Республики.
"Подбирались погодные условия, благодаря туману очень много получалось продвигаться на большие расстояния", - сказал российский военный.
Ранее министерство обороны России опубликовало в своем Telegram-канале пост со строчкой из песни "Туман" рок-группы "Сектор Газа".
"Но мы пройдем опасный путь через туман", - процитировало МО РФ в своем посте российскую рок-группу.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФСпецоперация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала