Рейтинг@Mail.ru
Олимпийский чемпион по стрельбе умер в возрасте 87 лет - РИА Новости Спорт, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:12 18.11.2025 (обновлено: 23:11 18.11.2025)
https://ria.ru/20251118/petrov-2055856960.html
Олимпийский чемпион по стрельбе умер в возрасте 87 лет
Олимпийский чемпион по стрельбе умер в возрасте 87 лет - РИА Новости Спорт, 18.11.2025
Олимпийский чемпион по стрельбе умер в возрасте 87 лет
Олимпийский чемпион по стрельбе Евгений Петров умер в возрасте 87 лет, сообщается на сайте Стрелкового союза России. РИА Новости Спорт, 18.11.2025
2025-11-18T22:12:00+03:00
2025-11-18T23:11:00+03:00
спорт
стрелковый спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15332/84/153328455_0:331:3001:2019_1920x0_80_0_0_54712db798e403cb41002e3875b88a56.jpg
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15332/84/153328455_0:50:3001:2300_1920x0_80_0_0_85e7ad3a92192452033503eff89f705d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, стрелковый спорт
Спорт, Стрелковый спорт
Олимпийский чемпион по стрельбе умер в возрасте 87 лет

Олимпийский чемпион по стрельбе Евгений Петров умер в возрасте 87 лет

© РИА Новости / ДолягинЗаслуженный мастер спорта СССР, чемпион мира в командных и личных соревнованиях по стендовой стрельбе Евгений Петров
Заслуженный мастер спорта СССР, чемпион мира в командных и личных соревнованиях по стендовой стрельбе Евгений Петров - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Долягин
Заслуженный мастер спорта СССР, чемпион мира в командных и личных соревнованиях по стендовой стрельбе Евгений Петров. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Олимпийский чемпион по стрельбе Евгений Петров умер в возрасте 87 лет, сообщается на сайте Стрелкового союза России.
"Сегодня на 88-м году жизни не стало одного из выдающихся стрелков мира, олимпийского чемпиона Игр-1968 и серебряного призера Игр-1972, абсолютного рекордсмена мира 1970 года, заслуженного мастера спорта СССР и заслуженного тренера СССР Евгения Александровича Петрова", - говорится в заявлении федерации.
"Стрелковый союз России выражает соболезнования родным и близким Евгения Александровича", - отмечается в заявлении федерации.
Петров также является шестикратным чемпионом мира, пятикратным чемпионом Европы, трехкратным серебряным призером чемпионатов мира и четырехкратным серебряным призером чемпионатов Европы, пятикратным чемпионом СССР. Он был тренером отечественной сборной на Олимпийских играх 1976 и 1992 годов.
 
СпортСтрелковый спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    1-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    1
  • Хоккей
    1-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    0
    0
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала