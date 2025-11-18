Олимпийский чемпион по стрельбе умер в возрасте 87 лет

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Олимпийский чемпион по стрельбе Евгений Петров умер в возрасте 87 лет, сообщается на сайте Стрелкового союза России.
"Сегодня на 88-м году жизни не стало одного из выдающихся стрелков мира, олимпийского чемпиона Игр-1968 и серебряного призера Игр-1972, абсолютного рекордсмена мира 1970 года, заслуженного мастера спорта СССР и заслуженного тренера СССР Евгения Александровича Петрова", - говорится в заявлении федерации.
"Стрелковый союз России выражает соболезнования родным и близким Евгения Александровича", - отмечается в заявлении федерации.
Петров также является шестикратным чемпионом мира, пятикратным чемпионом Европы, трехкратным серебряным призером чемпионатов мира и четырехкратным серебряным призером чемпионатов Европы, пятикратным чемпионом СССР. Он был тренером отечественной сборной на Олимпийских играх 1976 и 1992 годов.