Путин назначил нового посла России в Республике Вануату
Путин назначил нового посла России в Республике Вануату - РИА Новости, 18.11.2025
Путин назначил нового посла России в Республике Вануату
Президент России Владимир Путин назначил дипломата Михаила Петракова чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Вануату, соответствующий документ... РИА Новости, 18.11.2025
Путин назначил Михаила Петракова послом РФ в Республике Вануату