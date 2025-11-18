Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал украинский коррупционный скандал - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:23 18.11.2025 (обновлено: 19:11 18.11.2025)
https://ria.ru/20251118/peskov-2055816859.html
Песков прокомментировал украинский коррупционный скандал
Песков прокомментировал украинский коррупционный скандал - РИА Новости, 18.11.2025
Песков прокомментировал украинский коррупционный скандал
Украинский коррупционный скандал вряд ли является внутренним делом Украины для американских и европейских налогоплательщиков, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T18:23:00+03:00
2025-11-18T19:11:00+03:00
в мире
украина
россия
дмитрий песков
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg
https://ria.ru/20251117/ukraina-2055568615.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_9db777df38554f5b97ee307296cfe811.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, дмитрий песков, павел зарубин
В мире, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
Песков прокомментировал украинский коррупционный скандал

Песков: скандал на Украине не является внутренним делом Украины для США и Европы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Украинский коррупционный скандал вряд ли является внутренним делом Украины для американских и европейских налогоплательщиков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вряд ли в данном случае это внутреннее дело Украины. Вы спросите - почему? Деньги-то внешние. Воруют внутри, но деньги внешние. И, конечно, для европейцев вряд ли это внутреннее дело Украины, для европейских налогоплательщиков и для американских", - сказал Песков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину.
"Наверное, это их дело, я имею в виду американцев и европейцев, думать о своих деньгах, точнее, по идее, нужно думать о собственных налогоплательщиках, о собственных гражданах", - добавил Песков.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Медведев предположил участие западных политиков в коррупции на Украине
17 ноября, 20:01
 
В миреУкраинаРоссияДмитрий ПесковПавел Зарубин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала