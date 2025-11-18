https://ria.ru/20251118/peskov-2055816859.html
Песков прокомментировал украинский коррупционный скандал
Песков прокомментировал украинский коррупционный скандал
Украинский коррупционный скандал вряд ли является внутренним делом Украины для американских и европейских налогоплательщиков, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 18.11.2025
Песков: скандал на Украине не является внутренним делом Украины для США и Европы
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Украинский коррупционный скандал вряд ли является внутренним делом Украины для американских и европейских налогоплательщиков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вряд ли в данном случае это внутреннее дело Украины
. Вы спросите - почему? Деньги-то внешние. Воруют внутри, но деньги внешние. И, конечно, для европейцев вряд ли это внутреннее дело Украины, для европейских налогоплательщиков и для американских", - сказал Песков
тележурналисту "России 1
" Павлу Зарубину
.
"Наверное, это их дело, я имею в виду американцев и европейцев, думать о своих деньгах, точнее, по идее, нужно думать о собственных налогоплательщиках, о собственных гражданах", - добавил Песков.