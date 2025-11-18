Дмитрий Миляев встретился с ветеранами-участниками проекта "Перезагрузка"

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. За три года работы учебно-тренировочной базы "Ока" в Алексине курсы реабилитации в рамках проекта "Перезагрузка" здесь прошли 680 ветеранов СВО с тяжелыми травмами, сообщила пресс-служба правительства Тульской области.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев во вторник посетил лагерь и встретился с участниками проекта "Перезагрузка", в рамках которого ветераны могут также получить помощь в оформлении документов об инвалидности, электронных сертификатов на протезирование, выплат по ранениям и решении многих других жизненно важных вопросов.

Миляев поблагодарил члена Центрального штаба Народного фронта, руководителя Службы сопровождения ветеранов СВО, военного корреспондента Ирину Куксенкову за реализацию проекта в Тульской области.

"Благодаря проекту "Перезагрузка" участники специальной военной операции получают качественную медицинскую, психологическую помощь, осваивают новые навыки", - приводятся в сообщении его слова.

В свою очередь, Куксенкова выразила благодарность губернатору и правительству Тульской области за помощь, которую регион оказывает при проведении реабилитационных лагерей "Перезагрузка". Она сообщила, что в следующем году на базе "Ока" планируется провести две реабилитационные смены для туляков - участников СВО, в которых примут участие не менее 35 человек.

Для участников проекта во вторник был организован мастер-класс по регби, который провели члены сборной команды России. По словам губернатора, взаимодействие с профессиональными спортсменами помогает ветеранам СВО сделать свой выбор в пользу того или иного вида спорта, определиться с дальнейшим направлением развития и самореализации. Он отметил, что развитие адаптивного спорта — одна из ключевых задач, стоящих перед комиссией Госсовета по направлению "Физическая культура и спорт", которую он возглавляет.

Одно из направлений проекта "Перезагрузка" – вовлечение ветеранов, получивших тяжелые ранения и ампутации, в паралимпийский спорт. Более 30 участников из разных смен стали членами сборных команд по паралимпийским видам спорта: волейбол сидя, фехтование, следж-хоккей, пауэрлифтинг.