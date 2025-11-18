Рейтинг@Mail.ru
Дмитрий Миляев встретился с ветеранами-участниками проекта "Перезагрузка"
Тульская область
 
21:22 18.11.2025
Дмитрий Миляев встретился с ветеранами-участниками проекта "Перезагрузка"
Дмитрий Миляев встретился с ветеранами-участниками проекта "Перезагрузка"
За три года работы учебно-тренировочной базы "Ока" в Алексине курсы реабилитации в рамках проекта "Перезагрузка" здесь прошли 680 ветеранов СВО с тяжелыми... РИА Новости, 18.11.2025
Дмитрий Миляев встретился с ветеранами-участниками проекта "Перезагрузка"

Реабилитацию на базе Ока в Тульской области прошли 680 ветеранов СВО

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. За три года работы учебно-тренировочной базы "Ока" в Алексине курсы реабилитации в рамках проекта "Перезагрузка" здесь прошли 680 ветеранов СВО с тяжелыми травмами, сообщила пресс-служба правительства Тульской области.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев во вторник посетил лагерь и встретился с участниками проекта "Перезагрузка", в рамках которого ветераны могут также получить помощь в оформлении документов об инвалидности, электронных сертификатов на протезирование, выплат по ранениям и решении многих других жизненно важных вопросов.
Миляев поблагодарил члена Центрального штаба Народного фронта, руководителя Службы сопровождения ветеранов СВО, военного корреспондента Ирину Куксенкову за реализацию проекта в Тульской области.
"Благодаря проекту "Перезагрузка" участники специальной военной операции получают качественную медицинскую, психологическую помощь, осваивают новые навыки", - приводятся в сообщении его слова.
В свою очередь, Куксенкова выразила благодарность губернатору и правительству Тульской области за помощь, которую регион оказывает при проведении реабилитационных лагерей "Перезагрузка". Она сообщила, что в следующем году на базе "Ока" планируется провести две реабилитационные смены для туляков - участников СВО, в которых примут участие не менее 35 человек.
Для участников проекта во вторник был организован мастер-класс по регби, который провели члены сборной команды России. По словам губернатора, взаимодействие с профессиональными спортсменами помогает ветеранам СВО сделать свой выбор в пользу того или иного вида спорта, определиться с дальнейшим направлением развития и самореализации. Он отметил, что развитие адаптивного спорта — одна из ключевых задач, стоящих перед комиссией Госсовета по направлению "Физическая культура и спорт", которую он возглавляет.
Одно из направлений проекта "Перезагрузка" – вовлечение ветеранов, получивших тяжелые ранения и ампутации, в паралимпийский спорт. Более 30 участников из разных смен стали членами сборных команд по паралимпийским видам спорта: волейбол сидя, фехтование, следж-хоккей, пауэрлифтинг.
Миляев рассказал участникам лагеря о поддержке ветеранов СВО и развитии адаптивного спорта в Тульской области. Так, в Веневском районе продолжается дооснащение госпиталя для ветеранов, строится бассейн. Продолжается установка инклюзивных спортивных площадок в муниципалитетах. В Туле планируется возвести первый Центр адаптивных видов спорта. В муниципалитетах продолжается ремонт стадионов в рамках программы губернатора "Наш район", которые будут наполняться, в том числе, инфраструктурой для занятий адаптивной физкультурой. В следующем году в Узловой запланирован капитальный ремонт ФОКа.
