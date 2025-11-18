https://ria.ru/20251118/pentagon-2055630264.html
Производство атомных подлодок США подорожало на два миллиарда долларов
2025-11-18T08:54:00+03:00
ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Компания-производитель корпусов для новейших атомных подлодок США класса Columbia получила дополнительный контракт на два с лишним миллиарда долларов, следует из данных Пентагона, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Как говорится в подборке последних контрактов американского военного ведомства, "компания General Dynamics Electric Boat получила поправку на 2,3 миллиарда долларов в рамках ранее присужденного контракта на дополнительное приобретение и разработку корпусов для подлодок класса Columbia с баллистическими ракетами".
Новейшую атомную подлодку строят в США
на замену субмаринам класса Ohio, ожидается, что первая поступит на вооружение в 2031 году.