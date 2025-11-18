Производство атомных подлодок США подорожало на два миллиарда долларов

ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Компания-производитель корпусов для новейших атомных подлодок США класса Columbia получила дополнительный контракт на два с лишним миллиарда долларов, следует из данных Пентагона, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Как говорится в подборке последних контрактов американского военного ведомства, "компания General Dynamics Electric Boat получила поправку на 2,3 миллиарда долларов в рамках ранее присужденного контракта на дополнительное приобретение и разработку корпусов для подлодок класса Columbia с баллистическими ракетами".