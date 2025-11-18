Рейтинг@Mail.ru
Производство атомных подлодок США подорожало на два миллиарда долларов - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:54 18.11.2025 (обновлено: 09:13 18.11.2025)
https://ria.ru/20251118/pentagon-2055630264.html
Производство атомных подлодок США подорожало на два миллиарда долларов
Производство атомных подлодок США подорожало на два миллиарда долларов - РИА Новости, 18.11.2025
Производство атомных подлодок США подорожало на два миллиарда долларов
Компания-производитель корпусов для новейших атомных подлодок США класса Columbia получила дополнительный контракт на два с лишним миллиарда долларов, следует... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T08:54:00+03:00
2025-11-18T09:13:00+03:00
в мире
сша
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937509422_0:81:1920:1161_1920x0_80_0_0_7ddf2c4535b1b9b307d0ea9baf29af36.jpg
https://ria.ru/20251116/ssha-2055348769.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937509422_71:0:1920:1387_1920x0_80_0_0_68e34a6b77818812e27a8bfb82b5da4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, министерство обороны сша
В мире, США, Министерство обороны США
Производство атомных подлодок США подорожало на два миллиарда долларов

Пентагон: создание новейшей атомной подлодки США подорожало на $2,3 млрд

© Фото : Public DomainПроект американской атомной подлодки класса Columbia
Проект американской атомной подлодки класса Columbia - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© Фото : Public Domain
Проект американской атомной подлодки класса Columbia . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Компания-производитель корпусов для новейших атомных подлодок США класса Columbia получила дополнительный контракт на два с лишним миллиарда долларов, следует из данных Пентагона, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Как говорится в подборке последних контрактов американского военного ведомства, "компания General Dynamics Electric Boat получила поправку на 2,3 миллиарда долларов в рамках ранее присужденного контракта на дополнительное приобретение и разработку корпусов для подлодок класса Columbia с баллистическими ракетами".
Новейшую атомную подлодку строят в США на замену субмаринам класса Ohio, ожидается, что первая поступит на вооружение в 2031 году.
Американский разведывательно-ударный беспилотник - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
США намерены догнать Китай в производстве дронов, обещают в Пентагоне
16 ноября, 23:29
 
В миреСШАМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала