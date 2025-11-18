Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили сделать бесплатной парковку для всех многодетных семей
10:19 18.11.2025
В Госдуме предложили сделать бесплатной парковку для всех многодетных семей
В Госдуме предложили сделать бесплатной парковку для всех многодетных семей - РИА Новости, 18.11.2025
В Госдуме предложили сделать бесплатной парковку для всех многодетных семей
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство РФ законопроект о праве на бесплатную... РИА Новости, 18.11.2025
общество
россия
госдума рф
россия
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В Госдуме предложили сделать бесплатной парковку для всех многодетных семей

ЛДПР предлагает сделать бесплатной парковку для многодетных семей по всей стране

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкДорожные знаки "Парковка", "Инвалиды" и "Способ постановки транспортного средства на стоянку" на одной из улиц в Москве
Дорожные знаки Парковка, Инвалиды и Способ постановки транспортного средства на стоянку на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Дорожные знаки "Парковка", "Инвалиды" и "Способ постановки транспортного средства на стоянку" на одной из улиц в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство РФ законопроект о праве на бесплатную парковку по всей России для одного автомобиля, принадлежащего многодетной семье, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Взимание платы за пользование платной парковкой не допускается в отношении одного транспортного средства, принадлежащего на праве собственности одному из родителей многодетной семьи в порядке, установленном правительством РФ", - сказано в сопроводительных документах.
В пояснительной записке к законопроекту добавляется, что порядок, устанавливаемый кабмином РФ, будет регламентировать создание системы, позволяющей реализовать право на бесплатную парковку для многодетной семьи в каждом субъекте РФ, вне зависимости от особенностей регионального законодательства.
По мнению авторов инициативы, принятие законопроекта позволит снизить нагрузку на бюджет многодетной семьи и обеспечить равенство гарантий для них на всей территории страны.
ОбществоРоссияГосдума РФ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
