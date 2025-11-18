Дорожные знаки "Парковка", "Инвалиды" и "Способ постановки транспортного средства на стоянку" на одной из улиц в Москве. Архивное фото

В Госдуме предложили сделать бесплатной парковку для всех многодетных семей

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство РФ законопроект о праве на бесплатную парковку по всей России для одного автомобиля, принадлежащего многодетной семье, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Взимание платы за пользование платной парковкой не допускается в отношении одного транспортного средства, принадлежащего на праве собственности одному из родителей многодетной семьи в порядке, установленном правительством РФ", - сказано в сопроводительных документах.

В пояснительной записке к законопроекту добавляется, что порядок, устанавливаемый кабмином РФ , будет регламентировать создание системы, позволяющей реализовать право на бесплатную парковку для многодетной семьи в каждом субъекте РФ, вне зависимости от особенностей регионального законодательства.